Ronaldinho dejó abierta la posibilidad de volver a jugar a los 46 años

Ronaldinho volvió a ser noticia por unas declaraciones en las que dejó abierta la posibilidad de regresar a una cancha. A los 46 años, el campeón del mundo con Brasil en 2002 aseguró que todavía disfruta del fútbol y que no descarta participar nuevamente de un partido.

La información difundida este domingo 15 de noviembre señala que el brasileño habría disputado un encuentro con Ravenna, equipo de la Serie C de Italia, en una victoria por 2-0 frente a Forlì.

De acuerdo con esa publicación, el exjugador de Barcelona y Milan habría sido titular, utilizado la camiseta número 10 y permanecido 46 minutos en cancha. La participación oficial y esos detalles no pudieron corroborarse de manera independiente.

«Si me llama el presidente, vuelvo»

Una de las declaraciones atribuidas a Ronaldinho fue su respuesta cuando le preguntaron si estaba dispuesto a disputar otro encuentro.

«Todavía no lo sé, no descarto volver. Depende del presidente. Si me llama, vuelvo», expresó, de acuerdo con el testimonio difundido.

Sus palabras alimentaron las expectativas sobre una eventual nueva aparición, aunque por el momento no existe una confirmación de continuidad deportiva ni de incorporación permanente a un plantel profesional.

La emoción de compartir nuevamente un vestuario

Más allá de la posibilidad de regresar, Ronaldinho hizo referencia a la relación que mantiene con el fútbol y a las experiencias que vivió durante su carrera.

«Fue hermoso estar acá, jugar y vivir todos esos momentos en el vestuario. El fútbol es lo más maravilloso que tuve en mi vida», manifestó, según las declaraciones publicadas.

El brasileño también destacó la experiencia de compartir una cancha con futbolistas jóvenes que crecieron siguiendo su trayectoria.

Una carrera marcada por títulos y reconocimiento internacional

Ronaldinho fue uno de los protagonistas del fútbol mundial durante la década de 2000. Integró la selección brasileña que conquistó el Mundial de Corea-Japón 2002 y desarrolló buena parte de su carrera europea en Barcelona y Milan.

En el club catalán ganó dos títulos de Liga española y la Liga de Campeones de Europa de 2006. Además, recibió el Balón de Oro en 2005.

Su última etapa como futbolista profesional estuvo vinculada a Fluminense, en Brasil, durante 2015. Desde entonces participó en diferentes encuentros de exhibición y actividades relacionadas con el deporte.

El deseo de Ronaldinho para Brasil e Italia

El exmediocampista también se refirió al futuro de las selecciones de Brasil e Italia y expresó su deseo de que ambas vuelvan a conquistar títulos mundiales.

«Espero que puedan volver a ganar Mundiales y jugar un gran fútbol», sostuvo.

Mientras tanto, sus declaraciones mantienen abierta la posibilidad de nuevas apariciones en una cancha. Cualquier regreso a una competencia oficial deberá ser confirmado por el club y los organismos correspondientes.