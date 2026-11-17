El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este martes el acta de inicio de la segunda etapa de las obras para el desvío de camiones en la Ruta Provincial 91, cerca de los puertos de Timbúes. El proyecto busca mejorar la seguridad vial y facilitar el movimiento de transporte pesado en una zona con alta actividad logística.

La inversión para esta etapa supera los 50 mil millones de pesos y está financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Los trabajos incluyen la pavimentación con hormigón del tramo que conecta la autopista Rosario-Santa Fe con el complejo portuario, la construcción de dos rotondas, un puente ferroviario sobre la Ruta Nacional 11, la ampliación y pavimentación de cuatro calles y la iluminación de un cruce principal.

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Pullaro señaló que la región ha sufrido durante años congestiones y demoras que afectaban a los camioneros y la salida de la producción. Según indicó, muchos camiones debían circular por caminos de tierra desde los campos hasta los puertos, lo que representaba una carencia de infraestructura que el Estado debía resolver.

El gobernador destacó que la obra pública es especialmente difícil en el contexto actual debido a la caída de la coparticipación y la recaudación, pero afirmó que Santa Fe mantiene un método basado en la austeridad, el ahorro y una administración eficiente para sostener las inversiones.

En este marco, Pullaro sostuvo que la infraestructura pública debe acompañar al sector privado para promover la producción, el empleo y el crecimiento económico, y funcionar como una política contracíclica en un contexto económico adverso.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que la obra transformará un antiguo puente de tierra en un nodo de comunicación que abrirá nuevas rutas hacia los puertos y los mercados internacionales. Destacó además la licitación competitiva y el financiamiento externo como factores clave para la concreción del proyecto.

Por su parte, el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, valoró la importancia del puente y el acceso vial para mejorar la logística portuaria, aliviar el tránsito de camiones y reducir riesgos para los productores. Agradeció al gobernador por impulsar una obra que otros habían prometido sin concretar y resaltó que el proyecto fue posible gracias al diálogo y consenso.

La primera etapa, conocida como Desvío Giardino, está próxima a finalizar e incluye una nueva rotonda, pavimentación y alteo del acceso hasta la autopista, además del puente sobre el río Carcarañá, que se encuentra en construcción.

La segunda etapa estará a cargo de la empresa Vial Agro S.A., adjudicataria del primer tramo, y completará nuevas conexiones viales para el transporte pesado hacia las terminales portuarias.

Estas obras forman parte de un conjunto de intervenciones en la región, que incluyen la construcción del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, la reconstrucción del Camino de la Cremería y trabajos en la ruta nacional A-012, con el objetivo de ordenar y mejorar el tránsito pesado hasta los puertos.

El acto de inicio contó con la presencia de funcionarios provinciales, legisladores, autoridades comunales y representantes de empresas constructoras y organismos de financiamiento.

Además, está previsto un evento para el viernes 20 de noviembre desde las 18.30, con espectáculos musicales, exhibiciones de autos y actividades para toda la familia, en el marco de la inauguración de esta etapa de la obra.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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