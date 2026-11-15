Santa Fe suma cinco ambulancias nuevas en el departamento General López

El viernes 13 de noviembre, el Gobierno de Santa Fe entregó cinco ambulancias nuevas para fortalecer la red de emergencias y traslados del SIES 107 en el departamento General López.

Foto: Redes sociales

Las entregas se realizaron en Teodelina y San Eduardo, mientras que también se incorporó una unidad 0 km en Labordeboy. Además, se prevé la entrega de ambulancias en Chañar Ladeado y Venado Tuerto.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó los actos y explicó que con estas incorporaciones la Región de Salud-Nodo Venado Tuerto suma cinco móviles nuevos, que se suman a las ambulancias y minibuses adquiridos en 2025.

Ciancio señaló que en los últimos dos años se incorporaron 277 ambulancias en toda la provincia, con una inversión superior a los 27.000 millones de pesos. Destacó que ninguna ambulancia tiene más de diez años de antigüedad y que el proceso incluyó capacitación y categorización de choferes.

"La red de emergencias se construye con niveles de complejidad y coordinación entre centros de salud y hospitales", sostuvo la ministra, y resaltó el compromiso de los equipos de salud que operan las ambulancias.

La senadora departamental Leticia Di Gregorio calificó la incorporación de estas unidades como "histórica" para la región y agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al Ministerio de Salud por el apoyo constante.

El intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, valoró la llegada de una ambulancia de alta complejidad y afirmó que la provincia está "a la altura de las circunstancias" en materia de salud pública.

Por su parte, el presidente comunal de San Eduardo, Nabil Simonovich, destacó que la ambulancia 0 km responde a necesidades locales y expresó su satisfacción por la entrega.

El presidente comunal de Labordeboy, Agustín Romegialli, recordó que hacía 30 años que la localidad no contaba con una ambulancia nueva y afirmó que la unidad beneficiará a toda la zona.

En los actos también participaron el secretario de Participación Social, Lisandro Vaccaro; el subsecretario de Gestión Territorial Sur, Marcelo Krenz; el director de la Región de Salud-Nodo Venado Tuerto, Joaquín Sánchez de Bustamante; y otros funcionarios provinciales y legisladores.