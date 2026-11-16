Juan Otero, hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, sufrió una luxación de rótula mientras jugaba al fútbol, según explicó el propio joven el lunes 16 de noviembre. La lesión le provocó un desplazamiento de la rodilla izquierda que requirió inmovilización y asistencia para movilizarse.

Foto: Redes sociales

El joven compartió una imagen en la que aparece en silla de ruedas con la pierna izquierda inmovilizada, lo que generó numerosas consultas en redes sociales. Para aclarar la situación, grabó un video donde detalló que recibió una patada durante un partido, lo que causó que la rótula se saliera de lugar. "La rodilla se me fue de lugar toda", describió.

Según relató, el dolor fue intenso y se tiró al piso, momento en que la articulación volvió a su posición por sí sola. Los médicos confirmaron que se trató de una luxación y le indicaron usar un inmovilizador de rodilla durante tres semanas. Además, deberá desplazarse con muletas mientras avanza en la recuperación.

Aunque en las primeras imágenes apareció en silla de ruedas, Otero comentó que prefiere este medio para moverse en la ciudad, aunque las muletas son más prácticas para otros desplazamientos. La lesión también le impidió participar en un torneo corto de fútbol que tenía previsto para ese fin de semana.

A pesar del accidente, mantuvo un tono relajado y bromeó invitando a sus seguidores a visitarlo para tomar mates y jugar al truco mientras se recupera.

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