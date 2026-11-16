Nuevas ambulancias para Teodelina, San Eduardo y Labordeboy

El Gobierno de la provincia de Santa Fe continúa con la incorporación de ambulancias destinadas a reforzar el sistema público de emergencias. En esta oportunidad, las localidades de Teodelina, San Eduardo y Labordeboy fueron beneficiadas con la entrega de nuevas unidades sanitarias, según informó Sofía Galnares a través de sus redes sociales.

La entrega se concretó el viernes 13 de noviembre y forma parte del programa provincial de renovación y ampliación de la flota de vehículos destinados a la atención de emergencias médicas.

De acuerdo con los datos difundidos por Galnares, durante 2026 se incorporaron 103 ambulancias cero kilómetro al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), mientras que el total acumulado durante los últimos dos años asciende a 277 móviles.

Equipamiento para diferentes necesidades sanitarias

Las unidades incorporadas cuentan con equipamiento adaptado a distintos niveles de complejidad, incluyendo tecnología destinada a la atención neonatal.

Además, parte de los vehículos dispone de tracción 4x4, una característica especialmente importante para las localidades del interior provincial, donde las distancias y las condiciones de los caminos rurales pueden dificultar el traslado de pacientes.

La incorporación de este tipo de unidades busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y facilitar las derivaciones hacia establecimientos sanitarios de mayor complejidad.

Galnares destacó la inversión provincial

Sofía Galnares difundió la información y puso el acento en la llegada de los nuevos vehículos a las localidades del sur santafesino.

En su publicación, agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro, al Gobierno de Santa Fe y al Ministerio de Salud provincial, encabezado por Silvia Ciancio, por la continuidad de las inversiones destinadas al sistema público de salud.

También señaló que las nuevas unidades permitirán fortalecer la red regional de atención de emergencias, particularmente en comunidades que necesitan contar con recursos propios para responder ante situaciones sanitarias urgentes.

La importancia de las ambulancias en el interior

Para localidades como Teodelina, San Eduardo y Labordeboy, la disponibilidad de ambulancias constituye un recurso fundamental dentro del esquema de atención médica.

En muchos casos, los pacientes deben ser trasladados hacia hospitales de referencia ubicados en otras ciudades. Por ese motivo, contar con vehículos equipados para diferentes situaciones clínicas resulta relevante para organizar las derivaciones y brindar asistencia durante los recorridos.

La incorporación de unidades también puede contribuir a mejorar la cobertura territorial del SIES 107, aunque su impacto dependerá de la disponibilidad de personal sanitario, mantenimiento y organización operativa.

Santa Fe informó 277 móviles incorporados en dos años

Según las cifras compartidas por Galnares, el Gobierno provincial alcanzó un total de 277 vehículos sanitarios incorporados durante los últimos dos años.

Por el momento, la publicación no precisa el costo de las unidades entregadas, el modelo de cada ambulancia ni la cantidad de profesionales que estarán asignados a su funcionamiento.

La llegada de estos vehículos representa una nueva etapa en el equipamiento sanitario de las tres localidades, mientras resta conocer los detalles operativos de su incorporación al servicio de emergencias.