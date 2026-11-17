El arroyo Los Padres, ubicado en Sauce Viejo, mantiene un nivel estable desde el domingo 15 de noviembre, cuando alcanzó su punto máximo, según informaron autoridades municipales el martes 17. La Municipalidad realiza controles cada tres horas en el puente de la ruta nacional 11 para seguir la evolución del agua y anticipar posibles complicaciones en los barrios próximos.

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Durante un recorrido por el sector del puente de la ruta 11, se constató que el agua se encuentra a 83 centímetros de la base de la estructura, un registro que se mantiene sin cambios desde el domingo. Aunque el nivel del arroyo está elevado y ha avanzado sobre áreas que habitualmente permanecen secas, no se reportaron evacuaciones ni situaciones de riesgo inminente para los barrios San Cayetano y Tembei Porá, los más cercanos al cauce.

En San Cayetano, situado entre la autopista y la ruta 11, se realizan trabajos preventivos con bolsas de arena para reforzar la defensa ante una posible suba del agua. Además, se monitorea el ingreso de agua proveniente de canales rurales que desembocan en la zona. Por su parte, Tembei Porá, ubicado entre la ruta 11 y el río Coronda, cuenta con una defensa similar y no registra evacuados hasta el momento.

El monitoreo constante se implementó tras superar el nivel de evacuación en el río Paraná en la ciudad de Santa Fe. En este contexto, se mantiene especial atención a la ruta 11 y a los barrios mencionados, ya que un nuevo aumento del río por encima de los seis metros podría generar complicaciones en la zona.

El paisaje alrededor del arroyo ha cambiado en las últimas dos semanas, con el agua cubriendo sectores que antes podían recorrerse a pie bajo el puente ferroviario. Sin embargo, aún se conserva una distancia prudente respecto a la estructura de la ruta 11, donde el tránsito continúa con normalidad.

Las autoridades municipales indicaron que el seguimiento del arroyo Los Padres continuará en las próximas horas para anticipar cualquier cambio que pueda afectar a los sectores cercanos y mantener informada a la población.

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