El diputado provincial Leonardo Calaianov planteó la necesidad de incorporar la educación financiera en la enseñanza secundaria de Santa Fe y expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados avance próximamente con la aprobación de una ley provincial sobre esta temática.

Durante una entrevista en el programa Sin Escalas, de LT29 Radio Venado Tuerto, el legislador explicó que la iniciativa busca brindar herramientas para que los adolescentes puedan administrar sus recursos económicos, reconocer posibles fraudes y comprender los riesgos asociados a las apuestas.

Según indicó, el proyecto fue presentado en octubre de 2025 y posteriormente avanzó en el Senado mediante una iniciativa vinculada. Actualmente, de acuerdo con sus declaraciones, resta completar el tratamiento en la Cámara baja.

Qué propone la educación financiera en las escuelas

La propuesta contempla la creación de un Programa Provincial de Educación Financiera Integral, que incluiría contenidos educativos para estudiantes secundarios, actividades de formación no formal y una plataforma digital abierta a la comunidad.

Calaianov sostuvo que uno de sus principales objetivos es incorporar estos conocimientos como una materia específica, aunque aclaró que esa posibilidad dependerá de la redacción definitiva de la norma.

“Los chicos plantean como una necesidad aprender a manejar su dinero, aprender a administrarse y también a prevenir estafas virtuales”, señaló.

El diputado explicó que la intención no es fomentar operaciones financieras especulativas, sino enseñar conceptos relacionados con el ahorro, la planificación económica y la prevención de engaños.

Además, destacó la importancia de abordar la ludopatía y las apuestas digitales, una problemática que, según manifestó, aparece reiteradamente en las conversaciones con estudiantes.

La participación de estudiantes en proyectos legislativos

En otro tramo de la entrevista, Calaianov se refirió al programa Diputados por un Día, una propuesta que permitió a alumnos de Venado Tuerto, Firmat y Chañar Ladeado participar de simulaciones parlamentarias.

Los estudiantes trabajaron previamente en sus escuelas, elaboraron proyectos y debatieron iniciativas relacionadas con salud mental, seguridad vial, ludopatía y educación financiera.

El legislador consideró que estas actividades permiten acercar el funcionamiento de las instituciones a los jóvenes y pueden servir como punto de partida para futuras propuestas legislativas.

Obras hídricas y preocupación por las lluvias

La situación hídrica del sur santafesino también formó parte de la entrevista. Calaianov se refirió a los trabajos de mantenimiento y limpieza de canales que lleva adelante el Gobierno provincial, particularmente en localidades afectadas por precipitaciones intensas.

Entre ellas mencionó a María Teresa, donde se desarrollaron intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua después de los inconvenientes registrados durante 2025.

El diputado destacó el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Lisandro Enrico, y la coordinación con municipios, comunas y organismos de Protección Civil.

Sin embargo, reconoció que las obras no garantizan una protección absoluta ante fenómenos meteorológicos extremos.

En este marco, también mencionó la disponibilidad de información hídrica provincial y la preparación de dispositivos de asistencia para eventuales evacuaciones.

Qué falta para que el proyecto sea ley

El futuro de la Educación Financiera Integral dependerá del tratamiento legislativo pendiente y del contenido definitivo que se apruebe.

De prosperar la iniciativa, quedará por determinar cómo se incorporarán los contenidos al sistema educativo, qué capacitación recibirán los docentes y cuáles serán los plazos de implementación.

Por el momento, la incorporación como materia obligatoria constituye una propuesta y no una disposición vigente.