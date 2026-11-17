Fernanda Castellani visitó San Gregorio y se reunió con emprendedores
La diputada provincial Fernanda Castellani realizó el martes 17 de noviembre una visita a la localidad de San Gregorio, en el sur de Santa Fe. Durante la jornada, mantuvo encuentros con emprendedores y organizaciones que trabajan en el desarrollo y el bienestar de la comunidad.
Foto: Redes sociales
Entre las visitas, Castellani estuvo en EMEGE Soluciones Gastronómicas, una fábrica de pastas que atraviesa una etapa de crecimiento. Allí conversó con Lucas, uno de sus responsables, sobre la producción y los desafíos del emprendimiento.
Además, la diputada se reunió con integrantes de Trama Verde, una comunidad dedicada a la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente. Esta organización impulsa proyectos como el compostaje, la plantación de árboles y la valorización de especies autóctonas.
La recorrida incluyó también un encuentro con el Grupo Mascotero, que trabaja en la protección y promoción de la salud animal en la región.
Desde su función legislativa, Castellani continúa acompañando a emprendedores e instituciones de la región para fortalecer las comunidades santafesinas, según indicaron desde su equipo.
En este marco, la diputada destacó la importancia de mantener el contacto directo con los actores locales para conocer sus necesidades y apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo social y económico de San Gregorio y sus alrededores.
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