El martes 17 de noviembre, autoridades de Santa Fe anunciaron planes para habilitar un predio que permaneció sin servicio de gas durante 15 años, ubicado en un barrio que el intendente local calificó como una “isla urbana”. Además, se proyecta abrir una franja de la autopista cercana para la instalación de industrias y depósitos.

Foto: Redes sociales

El predio en cuestión, que durante más de una década careció de gas natural, forma parte de un sector urbano aislado, según describió el intendente, lo que ha limitado su desarrollo y conexión con el resto de la ciudad. La apertura de esta zona busca revertir esa situación y fomentar la radicación de actividades productivas.

En este marco, la franja adyacente a la autopista será destinada a la instalación de industrias y depósitos, aunque aún resta la aprobación de las autoridades competentes para avanzar con el proyecto. Las autoridades indicaron que esta iniciativa podría generar nuevas fuentes de empleo y dinamizar la economía local.

Por el momento, no se detallaron las empresas interesadas ni los plazos para la ejecución de las obras. Tampoco se informó sobre las condiciones específicas que deberán cumplir las industrias y depósitos que se instalen en la zona.

El proyecto forma parte de un plan más amplio para mejorar la infraestructura y la conectividad en sectores urbanos que han quedado rezagados en los últimos años. La habilitación del servicio de gas en el predio es uno de los primeros pasos para facilitar la radicación de nuevas actividades económicas.

Las próximas semanas serán claves para la definición de los detalles técnicos y administrativos que permitan avanzar con la apertura de la franja de la autopista y la puesta en marcha del predio industrial.

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