Atlético Mineiro afrontará el próximo sábado 21 de noviembre uno de los compromisos más importantes de su temporada. El conjunto brasileño enfrentará a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026, programada para las 19.30 en Barranquilla, Colombia, después de acumular siete encuentros consecutivos sin conseguir una victoria.

El equipo conducido por el argentino Eduardo Domínguez llega a la definición continental en un momento complicado desde lo deportivo. Durante las últimas semanas sufrió derrotas en el campeonato brasileño, quedó eliminado de la Copa de Brasil y perdió posiciones en la clasificación del Brasileirao.

Por su parte, Boca afrontará el encuentro después de terminar en lo más alto de la tabla anual del fútbol argentino y alcanzar la final de la Copa Argentina tras superar a Banfield.

Una serie de resultados que preocupa en Belo Horizonte

La racha de Atlético Mineiro comenzó en las semifinales de la Copa Sudamericana, cuando perdió 2-0 como visitante frente a Montevideo City Torque.

A pesar de aquella derrota en Uruguay, el conjunto brasileño consiguió avanzar a la final gracias al triunfo 3-0 obtenido en el partido de ida.

Posteriormente, el equipo sufrió una caída por 3-2 ante Flamengo en el estadio Maracaná, resultado que marcó la continuidad de sus dificultades en el campeonato local.

El siguiente compromiso fue el clásico frente a Cruzeiro, disputado en Belo Horizonte. Mineiro volvió a perder, esta vez por un gol convertido por Arthur Jorge durante los primeros minutos.

La situación tampoco mejoró en su visita a Botafogo, que consiguió imponerse en el estadio Nilton Santos.

El sábado 14 de noviembre, Atlético Mineiro igualó sin goles frente a Mirassol como visitante. Aunque logró interrumpir la serie de derrotas en el Brasileirao, no consiguió reencontrarse con la victoria.

Eliminado de la Copa de Brasil y con menos margen en el Brasileirao

En paralelo a los resultados del campeonato, Atlético Mineiro quedó eliminado de la Copa de Brasil en su enfrentamiento con Gremio.

El conjunto de Porto Alegre ganó 2-0 como local y posteriormente consiguió un empate 1-1 en Belo Horizonte, resultado que le permitió avanzar con un marcador global de 3-1.

La eliminación generó manifestaciones de descontento entre los simpatizantes de Mineiro, que expresaron su malestar con el rendimiento del equipo.

Además, la serie de resultados negativos en el Brasileirao dejó al conjunto de Eduardo Domínguez en el séptimo puesto, fuera de las posiciones de clasificación a la próxima Copa Libertadores según la situación descripta antes de la final.

Con tres fechas pendientes y un partido más disputado que algunos competidores directos, el equipo necesita recuperar puntos para mejorar su ubicación.

Una nueva oportunidad de conquistar un título internacional

Más allá del presente en las competencias nacionales, Atlético Mineiro tendrá la posibilidad de cerrar la temporada con un título continental.

El conjunto brasileño arrastra dos antecedentes recientes de finales internacionales perdidas.

En 2024 cayó 3-1 ante Botafogo en la definición de la Copa Libertadores, disputada en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Posteriormente, en la edición 2025 de la Copa Sudamericana, perdió por penales frente a Lanús.

Ahora tendrá una nueva oportunidad frente a Boca, que buscará aprovechar su presente deportivo para conquistar el certamen.

Sin embargo, los resultados anteriores no determinan el desarrollo de una final a partido único. Atlético Mineiro contará con la posibilidad de revertir su situación en un encuentro que definirá al campeón continental.