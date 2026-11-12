Cinco ambulancias nuevas para el departamento 9 de Julio en Santa Fe

El gobierno de Santa Fe entregó este miércoles cinco ambulancias nuevas destinadas a mejorar la red de emergencias y traslados en el departamento 9 de Julio. La entrega se realizó frente a la Municipalidad de Tostado y contó con la presencia de autoridades provinciales, legislativas y locales.

Las ambulancias forman parte de una compra provincial de 103 unidades nuevas distribuidas según las características geográficas y sanitarias del norte de la provincia. Tres de ellas, con tracción 4x4, fueron asignadas a las localidades rurales de Gato Colorado, Santa Margarita y Villa Minetti para facilitar el acceso en zonas de difícil acceso.

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Por otro lado, la ciudad de Tostado recibió una ambulancia de alta complejidad, mientras que Logroño sumó una unidad de baja complejidad. Con esta entrega, la Región de Salud - Nodo Ceres alcanza un total de nueve ambulancias incorporadas en 2026, sumando también cuatro unidades destinadas a Ceres, San Cristóbal, Soledad y Villa Trinidad, localidades del departamento San Cristóbal.

En 2025, ya se habían entregado 20 ambulancias nuevas a esta región sanitaria. Según explicó Jorge Stettler, secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, esta renovación permite que ninguna ambulancia en la provincia tenga más de diez años de antigüedad. En el departamento 9 de Julio, casi la totalidad de los 16 móviles serán modelos 2025 y 2026.

Stettler destacó que la renovación de la flota no solo implicó la compra de 277 ambulancias y minibuses en los últimos dos años, con una inversión superior a los 27.000 millones de pesos, sino también la capacitación del personal y la mejora de sus condiciones laborales. Además, mencionó las refacciones realizadas en diez Centrales Operativas Territoriales, incluyendo las bases de Tostado y Ceres.

El senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, valoró la presencia del Ejecutivo provincial y recordó las dificultades previas en la región, como el traslado de pacientes en vehículos no adecuados en Logroño. Gramajo resaltó la importancia de continuar el trabajo conjunto con el gobierno provincial para consolidar el desarrollo regional.

Por su parte, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, destacó la llegada de la ambulancia de alta complejidad y su impacto en la región. Señaló que la entrega simultánea de varias unidades descongestiona el sistema de emergencias y permite una mejor atención y traslado de pacientes.

En el acto también participaron la directora de la Región de Salud - Nodo Ceres, Carina Dutto; el director provincial de Cuidados Críticos, Esteban Ledesma; y el coordinador del SIES 107, Mauricio Espíndola.

Además, se reconocieron proyectos destinados a mejorar la calidad de atención y la seguridad del paciente en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, y un proyecto provincial para optimizar la disponibilidad de antídotos en la red pública.

Con estas incorporaciones, la salud pública santafesina continúa renovando su flota y fortaleciendo la atención en el norte provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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