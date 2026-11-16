La ciudad de Rufino será sede este martes 17 de noviembre de una exhibición de sistemas de energías renovables, en el marco del proyecto "Sol para Todos". La actividad se desarrollará de 10:30 a 13:30 en el predio de la Sociedad Rural de Rufino.

Foto: Redes sociales

La iniciativa es impulsada por el Rotary Club de Rufino y el Rotary Club de Venado Tuerto, con la colaboración de la Sociedad Rural local, instituciones bibliotecarias, empresas proveedoras de tecnología solar, el Gobierno Municipal y miembros del Concejo Municipal. El objetivo es fomentar redes comunitarias e institucionales para acelerar la adopción de tecnologías sustentables en la región.

Durante la jornada, abierta a toda la comunidad y con la participación de escuelas de la zona, se presentarán equipamientos de energía solar fotovoltaica y térmica, como bombas solares, termotanques, luminarias y sistemas de monitoreo en tiempo real. También se abordarán conceptos de energía geotérmica, que aprovecha el calor del subsuelo.

El profesor Lorenzo Pérez, especialista en sustentabilidad y referente del área de Medio Ambiente de Rotary, es uno de los principales organizadores. Pérez inició su vinculación con las energías renovables en 1999, cuando trabajaba en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Venado Tuerto y participó en un proyecto de cooperación europea para el crecimiento urbano.

A partir de 2001, coordinó una red de desarrollo junto con la Universidad Politécnica de Cataluña, integrando municipios de España, Francia, Grecia y varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua y Paraguay.

Pérez recordó que en los primeros años la conciencia sobre energías alternativas era limitada, pero destacó que en las últimas dos décadas la región mostró avances importantes. Entre ellos mencionó la planta de biomasa de la empresa Seeds Energy en Venado Tuerto, que genera electricidad a partir de residuos agrícolas de la industria semillera.

Además, valoró la formación local en energías renovables, señalando que uno de los graduados de la carrera de la zona es gerente de esa planta, lo que calificó como un "círculo virtuoso" de capacitación y desarrollo.

En el ámbito institucional, promovió la sanción de una ordenanza en Venado Tuerto que declaró el 21 de diciembre como el “Día del Sol”.

En vísperas de la exhibición en Rufino, Pérez afirmó que la sociedad enfrenta un "nuevo paradigma" en el que los recursos fósiles desaparecerán progresivamente debido a sus costos y efectos contaminantes, por lo que es necesario acelerar la transición hacia la electrificación y la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Explicó que la jornada pondrá especial énfasis en la energía solar y geotérmica, esta última ampliamente utilizada en Europa para calefacción urbana. Destacó que el objetivo es mostrar la independencia que pueden lograr los ciudadanos mediante paneles fotovoltaicos, termos solares y pequeños dispositivos, sin depender exclusivamente de redes centrales o decisiones estatales.

"Nosotros somos los que también como ciudadanos debemos contribuir a todo este proceso", concluyó.

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