La Empresa Provincial de la Energía (EPE) activó un operativo de emergencia para restablecer el suministro eléctrico tras el fuerte temporal que afectó distintas localidades de Santa Fe durante la noche del lunes 16 de noviembre.

El fenómeno climático estuvo marcado por ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora, lo que provocó la caída de árboles y ramas sobre las redes de distribución eléctrica.

Leé también: Temporal en Junín: cayeron 92 milímetros y evacuaron a una familia

Según informaron desde la EPE, el servicio ya fue normalizado en Totoras, Puerto General San Martín, Barrancas, Capitán Bermúdez, Maciel, Casilda y Puerto Gaboto. En paralelo, continúan las tareas en otras localidades como Rosario, Arocena, Susana, El Trébol, Bouquet, Lehmann, Egusquiza, Ramona, San Fabián, Bernardo de Irigoyen, Casalegno, San Lorenzo, Recreo, San Gregorio, Christophersen, Correa, Roldán, Funes, Carcarañá, San Jerónimo Sud, Oliveros, Luis Palacios, Ricardone y Granadero Baigorria.

Para acelerar la restitución del servicio, la empresa implementó su Plan de Contingencia, que incluye el refuerzo de cuadrillas provenientes de otras sucursales y la incorporación de empresas contratistas privadas. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se logre la normalización total en todas las zonas afectadas.

Tareas técnicas y coordinación con municipios

Las labores en terreno consisten en el levantamiento de postes dañados, el reemplazo de conductores cortados y la reposición de elementos de protección como aisladores y crucetas. Para estas tareas se emplean grúas de gran porte y cuadrillas aéreas especializadas.

Los operarios trabajan en coordinación con los gobiernos municipales y comunales para retirar árboles y ramas caídas que bloquean las líneas eléctricas, un paso necesario para garantizar la seguridad antes de reactivar el suministro.

En Rosario, las interrupciones se concentraron en sectores con red aérea. Allí, las reparaciones avanzan junto a Protección Civil, lo que permitió una reposición gradual del servicio durante la mañana del martes.

Canales de atención para usuarios

Desde la EPE recordaron que los usuarios pueden reportar fallas o reclamos a través de la Oficina Virtual en el sitio web oficial o enviando un mensaje de WhatsApp al número 3425101000.

El operativo continúa activo para garantizar la normalización del servicio en toda la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas