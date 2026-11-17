Este martes 17 de noviembre, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó la entrega de 26 viviendas en dos localidades del departamento Iriondo: 10 en Serodino y 16 en Salto Grande.

Los actos se realizaron en ambas localidades con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi; el senador provincial Hugo Rasetto; autoridades locales y vecinos.

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Durante los actos, Pullaro destacó la inversión en obra pública que realiza el gobierno provincial desde el inicio de su gestión. Según el mandatario, la provincia logró ejecutar más obras públicas que en los últimos 20 años gracias a una administración austera y honesta de los recursos estatales, lo que permitió bajar los costos de construcción.

Como ejemplo, mencionó que el costo de las viviendas entregadas en Serodino fue un 20% menor al promedio, ya que se construyeron con fondos provinciales administrados por la Comuna local. "Cuando en el Estado no se roba, la plata alcanza", afirmó.

El ministro Enrico repasó las obras en ambas localidades y la región, y aseguró que continuarán con nuevas intervenciones. Por su parte, el senador Rasetto valoró la inversión y el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y las comunas para brindar soluciones habitacionales a las familias.

Vecinos beneficiados expresaron su agradecimiento. Edgardo Espíndola, de Serodino, calificó la entrega como "un sueño para muchos vecinos" y destacó el esfuerzo conjunto entre provincia y comuna. Lara, de Salto Grande, también agradeció por la concreción de un proyecto que consideraba lejano.

Además, el gobernador firmó el acta de inicio de los trabajos de mejora en la Ruta Provincial 91, que buscan aumentar la seguridad vial y facilitar el tránsito de camiones en una zona con alta actividad logística.

Estas acciones forman parte de la política provincial para impulsar obras públicas y mejorar la calidad de vida en el sur santafesino.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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