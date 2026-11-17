El martes 17 de noviembre, Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, participó de la inauguración del nuevo edificio de Tribunales en la capital provincial. Esta actividad forma parte de las últimas acciones institucionales que realizará antes de dejar su cargo el próximo 30 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Durante el acto, Gutiérrez destacó que el nuevo edificio concentrará en un mismo espacio varias dependencias vinculadas a la actividad forense, incluyendo los servicios de medicina legal, bioquímica y la morgue judicial. Hasta ahora, la morgue funcionaba en un espacio reducido dentro del cementerio municipal. El magistrado resaltó que esta infraestructura representa un avance en modernización y actualización para el sistema judicial santafesino.

En diálogo con la prensa, Gutiérrez hizo un balance de su trayectoria y afirmó que se retira conforme con su gestión. "Me voy contento porque, además, camino por todos los tribunales de la provincia y todos me piden que no me vaya. Eso es lo importante", expresó.

Consultado sobre sus planes una vez finalizado su mandato, evitó adelantar definiciones y señaló que hasta el 30 de noviembre continuará como presidente de la Corte. Sobre su relación con el ministro de Economía nacional, Sergio Massa, indicó que lo conoce desde hace muchos años y que mantienen un vínculo personal, sin relación institucional.

Respecto a su pertenencia política, recordó que su padre fue militante justicialista y ocupó cargos como ministro de Educación y secretario general de la Universidad. Sobre su vínculo con el Poder Ejecutivo provincial, afirmó que mantiene "la relación que corresponde institucionalmente".

El nuevo edificio de Tribunales busca mejorar la concentración y eficiencia de los servicios forenses en Santa Fe, un cambio que se esperaba desde hace tiempo y que, según Gutiérrez, demuestra que con voluntad y esfuerzo se pueden concretar proyectos importantes.

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