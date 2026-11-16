El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el costo mensual para criar a un hijo en Argentina alcanzó los $754.869 en octubre de 2026. La cifra corresponde al valor más alto de la canasta de crianza, que incluye gastos en bienes, servicios y el costo económico del tiempo dedicado al cuidado infantil.

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Según el informe difundido el lunes 16 de noviembre, el monto varió entre $591.320 y $754.869, dependiendo de la edad del niño o adolescente. El aumento respecto a septiembre fue de aproximadamente 3,6% en todos los grupos etarios.

El desglose por edades indica que para menores de un año el costo mensual fue de $591.320, para niños de 1 a 3 años $704.198, para el grupo de 4 a 5 años $600.445 y para niños y adolescentes de 6 a 12 años el valor más alto, $754.869.

La canasta de crianza elaborada por el INDEC considera dos componentes principales. Por un lado, calcula el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños, incluyendo alimentación, vestimenta, educación, vivienda y transporte. Por otro, incorpora el valor económico del tiempo dedicado a las tareas de cuidado, tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

De esta forma, el indicador no solo refleja el gasto en productos y servicios, sino también el costo del trabajo que implica cuidar a niños y adolescentes. La actualización mensual de esta canasta permite seguir la evolución de los gastos asociados a la crianza y ofrece una referencia sobre el esfuerzo económico que representa para los hogares en cada etapa de la infancia.

Este informe se aplica a todo el territorio argentino y es una herramienta clave para entender la dimensión económica que implica la crianza en el contexto actual de inflación y aumento de costos.

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