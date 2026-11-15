Colón avanza a cuartos del Reducido y espera rival en Primera Nacional

Colón logró avanzar a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026 tras vencer 1-0 a Midland el domingo 15 de noviembre en el estadio Brigadier López. El único gol del partido fue anotado por Federico Rasmussen a los 40 minutos del primer tiempo.

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El equipo dirigido por Iván Delfino deberá esperar el resultado del encuentro entre Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Tiro de Salta, que se disputó el mismo domingo a las 20.30, para conocer a su próximo rival. Con la clasificación de Deportivo Morón, que empató 1-1 con Colegiales y avanzó por ventaja deportiva, las opciones para Colón se reducen a dos posibles adversarios: Ferro o Deportivo Morón.

Si Ferro elimina a Gimnasia y Tiro, enfrentará a Colón en los cuartos de final. En ese caso, Ferro ocuparía el segundo puesto en la tabla general del Reducido, mientras que Colón quedaría séptimo. En cambio, si Ferro queda eliminado, el rival será Deportivo Morón, que se posicionaría tercero, con Colón en sexto lugar.

En ambos escenarios, Colón jugará el partido de ida en su estadio y definirá la serie como visitante, ya que tanto Ferro como Morón terminaron mejor ubicados en la fase regular.

Formato y próximos partidos del Reducido

Los cuartos de final del Reducido incluirán a los siete equipos que avanzaron desde los octavos y al perdedor de la final por el primer ascenso, Tristán Suárez, que perdió 3-1 frente a Godoy Cruz el domingo 15. Los ocho equipos serán ordenados en una tabla general según su ubicación en la fase regular y puntos obtenidos.

Los enfrentamientos serán 1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs. 5º, con series a ida y vuelta. La ventaja deportiva favorecerá al equipo mejor ubicado, que definirá la serie en su estadio y avanzará en caso de empate en el resultado global.

Las fechas tentativas para los cuartos son los fines de semana del 21 y 28 de noviembre. Las semifinales, también a doble partido, se jugarían el 2 y 5 de diciembre, mientras que la final por el segundo ascenso está prevista para el 12 y 19 de diciembre. En la final no habrá ventaja deportiva y, si hay empate global, el ascenso se definirá por penales.

Colón continúa en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027 y espera rival para la próxima serie, que definirá fuera de Santa Fe.

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