Informe revela quiénes son los rosarinos afectados por deudas
Un informe publicado el domingo 15 de noviembre por el Centro de Estudios para la Producción Argentina (Cepa) analiza la situación de los rosarinos afectados por deudas y destaca que las billeteras virtuales concentran casi la mitad de los casos registrados.
Foto: Redes sociales
El estudio identifica que el grupo etario más impactado por esta problemática corresponde a personas jóvenes y adultas jóvenes, aunque no se especifican los rangos exactos. Además, el informe señala que dentro de las categorías de deuda, el sistema financiero ya considera como irrecuperable una parte significativa vinculada a las billeteras virtuales.
Según el Cepa, esta concentración en las billeteras virtuales refleja cambios en los hábitos de consumo y en las formas de acceso al crédito, que han generado un aumento en la morosidad en este segmento. El informe no detalla cifras exactas, pero advierte sobre la necesidad de políticas públicas para atender esta situación.
Este análisis se enmarca en un contexto de creciente endeudamiento en la región de Santa Fe, donde la combinación de inflación y cambios en el mercado financiero afectan a diversos sectores de la población. El Cepa recomienda un seguimiento más detallado para diseñar estrategias que mitiguen el impacto social y económico de esta problemática.
En los próximos meses, se espera que nuevas investigaciones profundicen en las causas y consecuencias de este fenómeno, así como en las posibles soluciones para los afectados.
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