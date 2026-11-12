Inflación de octubre: el INDEC publica hoy el dato oficial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves 12 de noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026. La publicación está prevista para las 16 y permitirá conocer si la inflación logró mantenerse por debajo del 2% o si registró una nueva aceleración.

Las principales consultoras económicas coinciden en que el indicador se habría ubicado cerca del nivel registrado en septiembre, cuando la inflación nacional fue del 1,9%. Sin embargo, las estimaciones presentan algunas diferencias sobre el comportamiento de los alimentos, los servicios regulados y los productos estacionales.

Qué anticipan las consultoras privadas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de proyecciones de analistas privados, calculó una inflación del 1,8% para octubre. Además, prevé que la variación interanual alcance el 30,4% al finalizar 2026.

La Fundación Libertad y Progreso también estimó un incremento mensual del 1,8%. Según sus cálculos, la inflación acumulada durante los primeros diez meses del año llegaría al 25,9%, mientras que la variación interanual alcanzaría el 32,7%.

Por su parte, Equilibra proyectó el mismo porcentaje, con una desaceleración de 0,1 puntos respecto de septiembre. La consultora identificó aumentos en verduras y transporte público como algunos de los factores que incidieron en los precios.

Alimentos y servicios, entre los principales aumentos

C&T Asesores Económicos calculó una inflación del 1,9%, con una incidencia importante de los productos estacionales.

Analytica, en cambio, estimó una variación del 2%, principalmente por el comportamiento del rubro alimentos y bebidas.

La proyección más elevada corresponde a EcoGo, que anticipó un aumento del 2,1%. Según su análisis, los precios regulados y estacionales habrían impulsado el índice general durante octubre.

Estas diferencias reflejan que, aunque existe coincidencia sobre una inflación cercana al 2%, todavía no hay una tendencia uniforme entre las mediciones privadas.

Cómo evolucionaron los precios durante 2026

La inflación comenzó el año con registros del 2,9% en enero y febrero, mientras que marzo alcanzó el 3,4%.

Posteriormente se produjo una desaceleración, con un 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio. Durante el segundo semestre, el indicador presentó oscilaciones: 2,1% en julio, 1,7% en agosto y 1,9% en septiembre.

Como referencia, la Ciudad de Buenos Aires informó una inflación del 1,9% en octubre, aunque su metodología y cobertura territorial difieren de las del índice nacional.

Qué se espera del anuncio del INDEC

El dato oficial permitirá establecer si octubre marcó una desaceleración respecto del mes anterior o si la inflación volvió a superar el 2%.

Además del índice general, será importante observar el comportamiento de alimentos y bebidas, transporte, vivienda y servicios, rubros que inciden directamente sobre los gastos de los hogares.

Hasta la publicación del informe oficial, los porcentajes difundidos por las consultoras deben considerarse proyecciones y no resultados definitivos.