Atlético busca renovar contrato de su delantero, pero hay desacuerdos

La dirigencia de Unión de Santa Fe inició negociaciones para renovar el contrato de uno de sus delanteros, pero las conversaciones se estancaron en el aspecto económico, según informaron este domingo 15 de noviembre.

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El jugador, cuyo nombre no fue confirmado, mantiene diferencias con el club en cuanto a las condiciones salariales que considera fundamentales para continuar en el equipo.

Además, desde la institución indicaron que otro futbolista, también delantero, tiene pocas chances de seguir en el plantel para la próxima temporada, aunque no se brindaron detalles sobre su identidad ni sobre las razones de esta decisión.

En este marco, la dirigencia busca definir en los próximos días la situación de ambos jugadores para planificar el equipo de cara a los próximos compromisos del campeonato.

La continuidad del delantero principal es una prioridad para el club, que pretende mantener la base del plantel, pero las negociaciones económicas podrían retrasar el acuerdo final.

Por otro lado, el futuro del segundo jugador parece más incierto, ya que la dirigencia evalúa alternativas para reforzar el ataque.

Se espera que en las próximas semanas haya novedades sobre estas negociaciones, que impactarán en la conformación del equipo para la temporada 2027.

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