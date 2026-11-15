Lácteos Verónica detalla exportaciones y busca reactivar plantas

La empresa Lácteos Verónica, en concurso preventivo, presentó un informe ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde detalló su actividad industrial, operaciones de comercio exterior y avances en la reactivación de sus plantas fabriles.

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Con cerca de 700 empleados afectados y deudas con proveedores, la firma busca sostener sus líneas de producción y preservar la continuidad operativa. El informe incluye un listado de exportaciones realizadas entre enero de 2024 y julio de 2025, período en el que mantuvo envíos regulares de leche en polvo y otros productos lácteos a mercados internacionales.

La leche en polvo entera instantánea fue el principal producto exportado, con Argelia como destino principal, seguido por países como Líbano, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Madagascar, Islas Mauricio, Zambia, Rusia y Brasil. Estados Unidos recibió quesos y dulce de leche, mientras que Brasil también importó leche en polvo descremada y entera.

Las operaciones internacionales alcanzaron varios millones de dólares FOB, con embarques individuales superiores al millón de dólares en los primeros meses de 2024, especialmente hacia Argelia.

Actualmente, la planta de Suardi es la que mantiene mayor actividad industrial, operando bajo la modalidad de fasón a través de Copalac S.A.S., que procesa materias primas de terceros. Sin embargo, la empresa enfrenta dificultades para facturar y cobrar ingresos debido a la falta de una cuenta bancaria operativa. Cerca de 30 trabajadores activos en esta planta aún no han cobrado sus salarios.

Entre agosto y octubre, en Suardi se procesaron 4,77 millones de litros de leche cruda y se elaboraron productos formulados y concentrados de proteína de suero, con un valor acumulado superior a 202 millones de pesos.

En contraste, la planta de Clason, ubicada sobre la Ruta Nacional 34, permanece inactiva. La reactivación prevista mediante un acuerdo con Lacterra S.A.S. no se concretó por incumplimientos en condiciones laborales y organizativas. Esta planta presenta un alto grado de deterioro y requerirá una inversión significativa para volver a operar.

Por otro lado, la empresa Molfino Hermanos S.A. inició negociaciones para realizar trabajos a fasón en las plantas de Clason y Lehmann, con la posibilidad de adquirirlas en el futuro. Lácteos Verónica solicitó al juez subrogante Horacio Robledo una audiencia con la sindicatura y los interesados para evaluar las alternativas más convenientes para preservar la explotación y proteger los derechos de los acreedores. La fecha de esta reunión aún no fue fijada.

En Lehmann, las negociaciones con Punta del Agua para reactivar la planta no prosperaron. También circularon versiones sobre el interés de la firma Santa Clara, aunque esta información no consta en el expediente. Actualmente, la empresa mantiene un acuerdo preliminar con otro inversor para una posible producción a fasón y futura adquisición, aunque las conversaciones continúan abiertas y no hay contratos firmados.

Mientras tanto, en Lehmann se realizan tareas de reacondicionamiento de motores, bombas y calderas, limpieza integral y reconexión del suministro de gas natural, con el objetivo de dejar la planta lista para una eventual reactivación.

El proceso judicial y las gestiones para reactivar las plantas industriales de Lácteos Verónica continúan en desarrollo, con la expectativa de definir próximamente el futuro operativo de la empresa y la situación de sus empleados.

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