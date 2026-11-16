Inflación: por qué no baja del 2% y qué enfrenta Milei en 2027

La inflación argentina continúa mostrando dificultades para mantenerse por debajo del 2% mensual. Según los datos del INDEC citados por Agencia Noticias Argentinas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,2% en octubre de 2026, después del 1,9% de septiembre y el 1,7% de agosto.

El resultado abrió un nuevo debate sobre la evolución del programa económico del presidente Javier Milei y los desafíos que enfrentará el Gobierno durante 2027, cuando se realizarán las elecciones presidenciales.

Aunque la inflación núcleo se ubicó en el 1,5%, otros componentes del índice registraron incrementos superiores. Los precios regulados avanzaron 2,9% y los estacionales aumentaron 5,5%, mientras que los servicios subieron 2,7%, por encima del 1,9% de los bienes.

El dólar y los servicios complican la baja

Uno de los principales obstáculos para reducir la inflación está relacionado con las diferencias entre la evolución de los bienes y los servicios.

En la comparación interanual, los bienes acumularon un aumento del 28,7%, mientras que los servicios alcanzaron el 42,2%.

El economista Federico Pellegrini explicó a Noticias Argentinas que mantener relativamente estable el dólar contribuyó a contener los precios de productos que compiten con las importaciones, pero no logró frenar de la misma manera los servicios.

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina señaló que la desinflación atraviesa una etapa más compleja, en la que los ajustes tarifarios y las condiciones cambiarias limitan la velocidad de la desaceleración.

Desde otra perspectiva, Diego Piccardo, de la Fundación Libertad y Progreso, atribuyó parte del aumento de octubre a factores transitorios, entre ellos las modificaciones de subsidios y los incrementos estacionales de las verduras.

Milei defendió la desregulación y destacó el avance de Vaca Muerta

Qué puede pasar con la inflación en 2027

Las proyecciones de los economistas muestran diferencias sobre la evolución de los precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, citado en el informe, proyecta una inflación interanual del 21,9% para diciembre de 2027.

Piccardo estima que el índice podría ubicarse cerca del 25% anual, mientras que Pellegrini considera posible que la inflación mensual continúe alrededor del 2%.

Sigaut Gravina, en tanto, sostiene que reducir una inflación que ya se encuentra en niveles menores requiere más tiempo y condiciones económicas favorables.

Las tarifas y el calendario electoral

Otro desafío será definir cómo continuar con la actualización de las tarifas de los servicios públicos.

De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 56% interanual en octubre y alcanzó los $266.456 mensuales para un hogar promedio sin subsidios energéticos.

El Gobierno deberá administrar la tensión entre reducir los subsidios y evitar que nuevos incrementos tarifarios impulsen la inflación.

La actividad económica también entra en discusión

El comportamiento de los precios no es la única variable que preocupa a los especialistas.

En agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una caída interanual del 1,7%. La industria manufacturera retrocedió 3,2% y el comercio, 3,5%, según los datos mencionados en el informe.

Pellegrini advirtió sobre los efectos que una política monetaria demasiado restrictiva podría generar en el crédito y la producción. Sigaut Gravina también consideró necesario prestar atención a la recuperación de la actividad y el empleo.

De esta manera, el escenario económico de 2027 estará marcado por varios desafíos simultáneos: consolidar la baja de la inflación, administrar el tipo de cambio, actualizar tarifas y sostener la actividad productiva.

El resultado de esa combinación será determinante para evaluar la evolución del programa económico durante el próximo año.