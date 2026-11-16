La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirá este martes 17 de noviembre a las 16 para intentar firmar el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027. El objetivo es preparar el terreno para que el debate en el recinto se realice el miércoles 25 con el camino despejado.

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El presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, informó que el oficialismo cuenta con una base de acuerdos que le permitiría obtener la mayoría necesaria para aprobar el despacho. El reglamento establece que el dictamen debe firmarse como máximo el 20 de noviembre dentro del período de sesiones ordinarias.

Hacia fines de la semana pasada, el oficialismo logró acercar posiciones con el PRO, que acordó la incorporación al proyecto de prórrogas de las leyes de autopartismo, las cuales incluyen beneficios fiscales para empresas que produzcan autopartes en el país. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, también destacó la aprobación de la solicitud de endeudamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como avances en las negociaciones para el pago de la deuda por coparticipación con la Ciudad.

Además, se confirmó el compromiso para financiar la nueva ley de discapacidad, cuya aprobación definitiva aún está pendiente en el Senado. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, mantiene una postura firme en el gabinete para evitar modificaciones que puedan poner en riesgo la sanción de esta ley.

En paralelo, continúa la negociación con los gobernadores sobre la presión para reducir el impuesto a los combustibles líquidos. Las provincias cuestionan que la recaudación de este tributo no se destina al mantenimiento de rutas, que es su objetivo original. El PRO también reclama la reducción del impuesto al huevo y sus derivados, tema que el ministro del Interior, Diego Santilli, discute con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El bloque de la UCR manifestó su apoyo general al proyecto, aunque con algunas observaciones, especialmente en relación al financiamiento universitario. El Gobierno asignó 7,3 billones de pesos para esta partida, cifra que los rectores consideran insuficiente frente a un pedido de 11 billones.

Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque Argentina Federal, confirmó que firmará el dictamen oficialista con algunas disidencias parciales. En tanto, la postura del bloque Provincias Unidas aún no está definida; sin embargo, su voto no sería determinante para la firma del dictamen, aunque sí podría influir en la votación en el recinto.

Entre los temas en negociación con los gobernadores figuran obras públicas y el pago de deudas para cubrir déficits de las cajas jubilatorias de 13 provincias. Además, los mandatarios de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba exigen avanzar con el debate de la Ley de Biocombustibles, que se encuentra frenado en Diputados por reclamos de legisladores de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, quienes buscan proteger a las pymes locales frente a la competencia de grandes productoras de Córdoba y Santa Fe.

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