DT de Tristán Suárez cuestiona arbitraje y VAR tras final perdida

El domingo 15 de noviembre, tras la final de la Primera Nacional disputada en Córdoba, el entrenador de Tristán Suárez, José María "Pancho" Martínez, cuestionó el arbitraje de Nicolás Ramírez y la utilización del VAR en el partido que su equipo perdió 3-1 frente a Godoy Cruz.

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Martínez expresó su descontento durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y señaló que las condiciones de la final fueron distintas a las que enfrentaron los equipos durante la temporada. Criticó la designación de Ramírez, árbitro habitual de la Liga Profesional, y afirmó que el juez desconocía incluso su identidad, lo que consideró una falta de respeto.

Además, el entrenador puso en duda la cantidad de cámaras disponibles para el VAR durante el partido. Según Martínez, el árbitro indicó que había ocho cámaras para revisar las jugadas, pero el técnico aseguró que no estaban todas operativas, lo que, a su juicio, desnaturalizó el desarrollo del encuentro.

"Las experiencias sirven para aprender, y debemos aprender que los reglamentos deben modificarse. Es muy burdo jugar un partido con VAR, con árbitros que no saben lo que es el Nacional B", afirmó Martínez, aunque estas críticas corresponden a su versión de los hechos.

Más allá de las críticas al arbitraje, el entrenador reconoció el impacto anímico que la derrota tuvo en sus jugadores. Tristán Suárez había llegado a la final tras liderar la Zona B de la Primera Nacional, pero no pudo superar a Godoy Cruz en el estadio Julio César Villagra.

Martínez admitió que será difícil recuperarse de la frustración, pero remarcó la necesidad de seguir compitiendo. "Nos tocó en contra, y bueno, a tragar bronca y como vengo hace veintipico de años, hay que seguir, no nos queda otra. Va a ser muy difícil, porque estamos muy golpeados", concluyó.

Pese a la derrota, Tristán Suárez tendrá una nueva oportunidad para ascender a la Liga Profesional 2027. El equipo ingresará directamente en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, donde buscará el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.

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