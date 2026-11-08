Inflación de octubre: las consultoras anticipan un dato cercano al 2%

La inflación de octubre podría ubicarse nuevamente alrededor del 2%, de acuerdo con las estimaciones difundidas por distintas consultoras económicas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene previsto publicar el dato oficial el jueves 12 de noviembre, una medición que permitirá conocer si los precios retomaron una tendencia de desaceleración o mantuvieron el ritmo registrado durante septiembre.

Las proyecciones privadas muestran diferencias moderadas. Mientras algunos relevamientos anticipan una inflación del 1,8%, otros estiman que el incremento mensual podría alcanzar el 2,1%.

El dato será relevante para evaluar la evolución de los precios durante el último trimestre del año, especialmente después de que la inflación pasara del 1,7% en agosto al 1,9% en septiembre.

Qué inflación esperan las consultoras para octubre

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones privadas, proyectó una inflación mensual del 1,8%. Además, anticipó que la variación interanual podría ubicarse en el 30,4% hacia diciembre.

En la misma línea, la Fundación Libertad y Progreso calculó un aumento del 1,8% para octubre. Según su estimación, la inflación acumulada durante los primeros diez meses del año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual llegaría al 32,7%.

La consultora Equilibra también proyectó un 1,8%, lo que representaría una reducción de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre.

Por otro lado, C&T Asesores Económicos estimó un incremento del 1,9%, mientras que Analytica calculó una variación del 2%.

La proyección más elevada entre las consultoras mencionadas corresponde a Eco Go, que anticipó una inflación del 2,1%.

Alimentos, transporte y servicios: los rubros que presionaron sobre los precios

Las estimaciones coinciden en señalar que los productos estacionales y los servicios regulados tuvieron incidencia sobre la evolución del índice.

Equilibra calculó que los precios estacionales aumentaron un 2,7%, impulsados principalmente por las verduras, con una suba estimada del 5,4%.

Además, proyectó un incremento del 1,8% en los precios regulados, dentro de los cuales el transporte público registraría una variación del 3,3%.

Eco Go, por su parte, estimó aumentos del 3,1% en los regulados y del 3,7% en los productos estacionales.

Analytica identificó a los alimentos y bebidas como uno de los principales factores de presión sobre el índice general.

Estas diferencias responden a las metodologías y relevamientos utilizados por cada consultora, por lo que sus resultados no necesariamente coincidirán con la medición oficial.

Qué anticipa la inflación de la Ciudad de Buenos Aires

Como referencia, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 1,9% durante octubre, frente al 1,8% de septiembre.

El resultado porteño mostró una leve aceleración por segundo mes consecutivo. Sin embargo, no puede trasladarse directamente al indicador nacional, ya que ambos relevamientos tienen distinta cobertura geográfica y ponderación de consumos.

La expectativa está puesta en el dato del jueves

La publicación del INDEC permitirá determinar si octubre cerró por debajo, en torno o por encima del 2%.

También aportará información sobre la evolución de los alimentos, los servicios y la inflación núcleo, indicadores utilizados para analizar la persistencia de los aumentos de precios.

Hasta entonces, las cifras difundidas por las consultoras constituyen estimaciones y no resultados oficiales.