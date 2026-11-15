Patagonia Gold compró 56.544 hectáreas en Santa Cruz a US$ 54 cada una

La difusión de documentos empresariales volvió a poner bajo análisis dos operaciones inmobiliarias realizadas por la compañía minera Patagonia Gold en la provincia de Santa Cruz. Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2011, la firma de origen británico adquirió 56.544 hectáreas por un total de 3,05 millones de dólares, lo que representa un promedio aproximado de US$ 54 por hectárea.

Las compras tuvieron lugar durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la gobernación de Daniel Peralta. Las cifras están respaldadas por informes financieros y comunicaciones oficiales de la propia compañía, aunque esos documentos no establecen que las operaciones hayan sido irregulares.

Dos estancias adquiridas en tres años

La primera operación se formalizó mediante un acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2008 para adquirir la estancia La Bajada, de 36.544 hectáreas, por US$ 950.000.

El informe anual de Patagonia Gold correspondiente a ese ejercicio señala que la propiedad comprendía terrenos, viviendas, galpones y otras instalaciones. El pago estaba previsto en cuatro cuotas semestrales.

Tres años después, en diciembre de 2011, la compañía adquirió la estancia El Tranquilo, de 20.000 hectáreas, por US$ 2,1 millones, a través de su subsidiaria Minera Minamalu S.A.

La segunda compra fue comunicada públicamente el 5 de enero de 2012 y permitió completar el control sobre los derechos superficiales vinculados al proyecto minero Cap-Oeste.

El interés por el oro y la plata

Los establecimientos están relacionados con áreas de exploración y desarrollo de yacimientos metalíferos, entre ellos Cap-Oeste y COSE.

Según explicó Patagonia Gold en sus comunicaciones corporativas, disponer de los derechos sobre los terrenos facilitaba el desarrollo de sus proyectos y reducía las dificultades relacionadas con el acceso a las zonas de trabajo.

Las propiedades también comprendían sectores de interés exploratorio identificados como Don Pancho, Vetas Norte, Félix, Monte León y Brecha Valentina.

De esta manera, las adquisiciones respondían a una estrategia vinculada tanto con la tenencia de tierras como con el desarrollo de actividades mineras.

Qué significa el precio de US$ 54 por hectárea

La cifra surge de dividir los US$ 3.050.000 desembolsados entre las 56.544 hectáreas adquiridas.

Sin embargo, se trata de un promedio contable entre dos operaciones distintas. La Bajada tuvo un valor aproximado de US$ 26 por hectárea, mientras que El Tranquilo alcanzó los US$ 105.

Además, los importes incluyen instalaciones y otras características de cada propiedad. Para determinar si existió una diferencia significativa respecto del valor de mercado sería necesario contar con tasaciones correspondientes a aquellos años.

El debate por la propiedad de tierras

La publicación de estas cifras volvió a instalar interrogantes sobre la adquisición de grandes superficies por empresas extranjeras y el desarrollo minero en la Patagonia.

No obstante, los documentos consultados describen operaciones inmobiliarias privadas y no acreditan una intervención personal de las autoridades nacionales o provinciales en la fijación de los precios.

Tampoco permiten establecer, por sí solos, que hayan existido beneficios indebidos o incumplimientos legales.

La documentación histórica confirma las superficies, los importes y los objetivos mineros de ambas adquisiciones. Cualquier evaluación sobre eventuales irregularidades requeriría información registral, antecedentes administrativos y comparaciones de valores inmobiliarios de la época.