Inflación en Venado Tuerto creció 1,9% en octubre de 2026

Durante octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Venado Tuerto registró una suba del 1,9%, igualando la variación mensual de septiembre, según datos oficiales.

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Este incremento mantiene el ritmo moderado de los últimos meses, aunque por debajo del 2,6% registrado en julio. En los primeros diez meses del año, el IPC acumuló un aumento del 24,8%, mientras que la variación interanual llegó al 30,9%.

Entre los sectores con mayores aumentos en octubre se encuentran Bienes y Servicios Varios y Educación, ambos con un alza del 3,4%. En el caso de Bienes y Servicios Varios, la suba se atribuye principalmente a incrementos en seguros y otros servicios. En Educación, el aumento se relaciona con el ajuste en las cuotas de los niveles preescolar, primario y secundario.

Otros rubros con incrementos destacados fueron Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, que creció 2,9% por el aumento en electrodomésticos, y la Indumentaria, con un 2,8% de aumento.

Con estos datos, octubre repite la tendencia de septiembre, con educación y servicios como los sectores que más impactaron en la inflación mensual de Venado Tuerto.