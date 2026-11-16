Casi 7 de cada 10 argentinos agotan sus ingresos antes de fin de mes

La dificultad para llegar a fin de mes continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas de los hogares argentinos. Según los resultados de un relevamiento atribuido a Zentrix Consultora, el 67,7% de los encuestados agota sus ingresos antes de finalizar el mes, mientras que apenas el 31,1% consigue cubrir sus gastos hasta el último día.

El estudio, cuyos detalles metodológicos no fueron incluidos en la información difundida, también señala que solamente el 7,5% de los consultados logra destinar parte de sus ingresos al ahorro.

Los resultados describen una situación en la que una proporción importante de los hogares debe administrar sus recursos durante las primeras tres semanas del mes y buscar alternativas para afrontar los gastos restantes.

El endeudamiento para cubrir necesidades básicas

Uno de los datos centrales del informe está relacionado con el uso del crédito. De acuerdo con el relevamiento, el 59,4% de los encuestados contrajo deudas durante los últimos seis meses.

Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 76% manifestó haberlo hecho para cubrir necesidades esenciales, entre ellas alimentos, medicamentos, atención médica, tarifas y servicios.

Esto indica que, dentro del grupo relevado, el endeudamiento no estuvo asociado exclusivamente a la compra de bienes durables o gastos extraordinarios, sino también al sostenimiento del consumo cotidiano.

Por otro lado, el informe no especifica qué proporción de esas obligaciones corresponde a tarjetas de crédito, préstamos personales, entidades financieras u otras modalidades de financiamiento.

Los jóvenes y los hogares de menores ingresos

Las dificultades económicas presentan diferencias según la edad y el nivel socioeconómico de las personas consultadas.

Entre los menores de 40 años, el 75% declaró que sus ingresos se terminan durante las primeras tres semanas del mes. Además, solamente el 2,1% de ese segmento manifestó tener capacidad de ahorro.

La situación también se refleja entre los sectores de menores recursos, donde el 82,4% de los encuestados indicó que no consigue sostener sus ingresos más allá del día 20.

Estos porcentajes muestran diferencias entre los grupos analizados, aunque para establecer su alcance nacional resulta necesario conocer las características de la muestra.

La clase media también registra dificultades

Otro de los indicadores difundidos corresponde a los hogares identificados como clase media.

Según la información atribuida a Zentrix, el porcentaje de personas de este segmento que consigue llegar a fin de mes pasó del 48,5% en septiembre al 37,6% en octubre.

La diferencia representa una caída de 10,9 puntos porcentuales entre ambas mediciones.

Además, ocho de cada diez encuestados consideran que sus salarios no aumentan al mismo ritmo que los precios.

Esta última cifra refleja una percepción sobre el poder adquisitivo y no debe confundirse con una medición estadística de la evolución de los salarios reales.

El debate sobre el poder adquisitivo

El material difundido también vincula los resultados con una reflexión atribuida al papa León XIV sobre la posibilidad de vivir del propio trabajo. La cita y su contexto requieren verificación independiente.

En este marco, el relevamiento vuelve a colocar en discusión la relación entre ingresos, costo de vida, endeudamiento y capacidad de ahorro.

La evolución de estos indicadores durante los próximos meses permitirá evaluar si las dificultades registradas entre los encuestados se mantienen, se profundizan o comienzan a revertirse.