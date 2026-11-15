Santa Fe: reunión define cuerpo técnico, bajas y pretemporada de Unión

La dirigencia de Unión de Santa Fe y el entrenador Leonardo Madelón se reunirán este lunes 16 de noviembre para definir aspectos clave del plantel de cara a la próxima temporada. En el encuentro se abordarán las bajas confirmadas, los jugadores juveniles que serán promovidos y los posibles refuerzos.

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Además, en la reunión se discutirá la sede de la pretemporada, que aún no fue determinada. La planificación de esta etapa es fundamental para la preparación física y táctica del equipo antes del inicio del campeonato.

El cuerpo técnico tendrá un papel central en la evaluación de los futbolistas que no continuarán en el club, así como en la integración de los jóvenes que subirán desde las divisiones inferiores. Estas decisiones buscan equilibrar la experiencia con la renovación del plantel.

Según indicaron desde el club, la reunión también servirá para establecer objetivos deportivos y definir la estructura del cuerpo técnico para el próximo ciclo. La confirmación de la sede para la pretemporada se espera que se anuncie en los próximos días.

Unión de Santa Fe encara esta etapa con la intención de consolidar un equipo competitivo y ordenado, en un contexto donde la planificación previa es clave para afrontar los desafíos del torneo.

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