El lunes 16 de noviembre, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a autoridades de Toyota para analizar la construcción de una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires. La inversión prevista supera los 1.300 millones de dólares y fue aprobada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Foto: Redes sociales

El encuentro comenzó a las 13 y contó con la presencia de Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por parte de Toyota participaron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki; el CEO para América Latina y el Caribe, Rafael Chang; y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

Según informó la empresa, la nueva planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados, con inicio de operaciones previsto para 2030. El primer modelo que se fabricará será la pick-up híbrida Tacoma. Esta instalación complementará las líneas existentes en el complejo industrial de Zárate, donde actualmente se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace.

El proyecto también busca fomentar el desarrollo de proveedores locales y regionales, consolidando a Argentina como base de producción y exportación para Toyota. En 2025, Toyota fue la marca de autos más vendida en el país por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo en 2026. Sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz argentina y cerca del 5% de las exportaciones totales del país.

En el marco de la agenda del presidente, para la noche del lunes estaba prevista su asistencia a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

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