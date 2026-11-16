La Asociación Bancaria informó el lunes 16 de noviembre un aumento salarial del 2,2% correspondiente al mes de octubre para los trabajadores del sector bancario en Argentina.

Foto: Redes sociales

Con esta actualización, el sueldo básico inicial alcanzará los 2.608.320,16 pesos, a los que se suman 75.398,39 pesos por Participación en Ganancias (ROE), totalizando un salario inicial de 2.683.718,55 pesos.

El incremento forma parte de un acuerdo con las cámaras empresariales del sector y acumula un aumento del 26,3% entre enero y octubre de 2026, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2025.

El sindicato aclaró que el ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

Además, se mantendrá vigente el mismo mecanismo de actualización salarial durante noviembre y diciembre, conforme a las condiciones pactadas en las negociaciones paritarias.

Por otra parte, la Asociación Bancaria confirmó que el bono por el Día del Bancario será de 2.325.227,20 pesos, monto que se actualizará mensualmente hasta su cobro, previsto para noviembre de 2027.

El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, aseguró que el objetivo es preservar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación sostenida.

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