El lunes 16 de noviembre, el presidente Javier Milei aseguró que Argentina está sentando las bases para un "siglo de oro" en términos económicos. La declaración fue realizada durante una conferencia en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

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Milei centró su discurso en la importancia del crecimiento económico y afirmó que "no se discute la crisis, porque el progreso sólo se logra con crecimiento económico". En su alocución, destacó que el principal problema para el crecimiento es la oferta y criticó las propuestas económicas que apuntan a estimular la demanda.

Según el mandatario, la coyuntura actual está marcada por una contracción de la oferta a nivel mundial, que ha provocado aumentos en los precios y subas en las tasas de interés por parte de los bancos centrales. En este contexto, Milei señaló que "los economistas argentinos ofrecen como solución un push de demanda", lo que consideró un error.

El presidente explicó que la contracción de la oferta no se soluciona con una expansión de la demanda, sino con medidas como la desregulación y la reducción de impuestos. Además, rechazó la idea de devaluar la moneda, argumentando que esto generaría una contracción tanto en la oferta como en la demanda.

En la conferencia estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El discurso del presidente se centró en plantear un enfoque económico basado en la oferta para lograr un crecimiento sostenido en el país.

El evento continúa en desarrollo, y se esperan más detalles sobre las propuestas y análisis presentados por el gobierno en relación con la economía nacional.

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