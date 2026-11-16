La tasa de locales comerciales vacíos en la ciudad de Santa Fe alcanzó el 14,1% en el período de septiembre a octubre de 2026, según el 23º relevamiento semestral del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) del Centro Comercial de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

El estudio, realizado durante la primera quincena de octubre, abarcó 7.346 locales en el macrocentro y barrios de la ciudad. De ese total, 1.037 locales estaban desocupados, mientras que 6.309 permanecían activos. Esta cifra representa un aumento respecto a mayo de 2026, cuando la tasa de desocupación fue del 13,2% con 942 locales vacíos.

Al analizar un universo comparable de 7.115 locales, el número de locales sin actividad subió a 1.003, un incremento de 61 locales vacíos en cinco meses, acompañado por la pérdida de 54 comercios activos.

Zonas más afectadas y avenidas con mayor ocupación

El microcentro concentra la mayor cantidad de locales vacíos. La peatonal y calle San Martín registraron 108 locales desocupados (17,1%). Otras calles con altos números de locales cerrados son Facundo Zuviría (61), San Jerónimo (56), Blas Parera (53), Estanislao Zeballos (47), 9 de Julio (46), 25 de Mayo (42) y Rivadavia (40).

En términos porcentuales, las calles con mayor tasa de desocupación fueron Belgrano (28,8%) y Lisandro de la Torre (27,2%). También superan la media general Rivadavia (23,4%), 9 de Julio (22,1%), 4 de Enero (22,1%), San Luis (21,3%) y 1º de Mayo (21,1%).

Entre las nuevas arterias incorporadas al relevamiento, Marcial Candioti Sur mostró la tasa más alta con un 41,2% de locales vacíos, mientras que Avenida Gorriti tuvo un 15,4%.

Por otro lado, las avenidas comerciales de los barrios norte y este presentan mayor estabilidad. Avenida Aristóbulo del Valle alcanzó una ocupación del 95,2%, con 670 locales activos de 704 relevados, mejorando en 22 comercios respecto a mayo. Marcial Candioti Norte tuvo un 95,1% de ocupación, Avenida Galicia mantuvo el 100%, Bulevar Pellegrini el 89,5%, Avenida Freyre el 88,6%, General Paz el 88,5% y Facundo Zuviría el 88,2%.

Del total de locales vacíos, 849 no tenían cartelera visible, 166 estaban ofrecidos en alquiler y 22 en venta.

El informe evidencia que el comercio de Santa Fe enfrenta una reconfiguración marcada por la caída del consumo y los altos costos operativos, afectando con mayor intensidad al microcentro en comparación con las avenidas barriales.

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