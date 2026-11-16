El consumo de carne vacuna en Argentina registró una caída del 11,2% interanual, alcanzando un promedio de 44,5 kilos por habitante al año en octubre de 2026, informó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

Foto: Redes sociales

Este volumen representa una reducción de 5,6 kilos por persona en comparación con el mismo período de 2025, cuando el consumo fue de 52,5 kilos anuales. Entre enero y octubre de este año, el consumo aparente totalizó 1,698 millones de toneladas con hueso, lo que equivale a 221.100 toneladas menos que en los primeros diez meses del año anterior.

La disminución se atribuye principalmente a dos factores: una caída en la producción nacional y un aumento en las exportaciones de carne.

En este contexto, el expresidente Alberto Fernández criticó al gobierno de Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo. A través de su cuenta en la red social X, Fernández señaló que el consumo de carne bajó un 15% desde 2023 y cuestionó las promesas económicas del actual ministro, quien había anticipado "los mejores 18 meses de la economía". Fernández agregó que, ante la caída actual, no puede imaginar cómo serán los "peores" períodos que podrían venir.

Por su parte, Caputo reconoció públicamente que las expectativas de crecimiento económico para el año fueron mayores a las que finalmente se lograron.

La caída en el consumo de carne vacuna es una de las cifras más bajas de las últimas décadas en Argentina, un país históricamente reconocido por su producción y consumo de carne.

Este fenómeno afecta tanto al mercado interno como a la industria cárnica, que debe equilibrar la reducción del consumo local con la demanda externa, que impulsa las exportaciones.

Se espera que en los próximos meses se publiquen nuevos informes que permitan evaluar si esta tendencia se mantiene o si se registran cambios en la producción y el consumo.

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