El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reconoció este lunes 16 de noviembre que el crecimiento de la economía argentina durante 2026 fue inferior al que esperaba el Gobierno. Sus declaraciones se produjeron meses después de haber anticipado que el país atravesaría “los mejores 18 meses de las últimas décadas”.

“Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, expresó el funcionario, quien sostuvo que las condiciones internacionales y la incertidumbre política interna modificaron las previsiones de la administración nacional.

A pesar de este reconocimiento, Caputo defendió la orientación económica del presidente Javier Milei y aseguró que existen indicadores que permiten proyectar una recuperación de la actividad.

Las razones que expuso Caputo para explicar la desaceleración

El titular del Palacio de Hacienda señaló que la prolongación de los conflictos internacionales, el encarecimiento del petróleo y las tasas de interés internacionales tuvieron un impacto mayor al previsto.

También mencionó como factor de incertidumbre las expectativas políticas vinculadas con un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

Según explicó, la economía comenzó a mostrar señales de recuperación durante agosto, con una mejora más pronunciada en septiembre. En ese marco, manifestó que espera finalizar el año con una tendencia favorable.

Estas explicaciones corresponden a la interpretación oficial. La información difundida no incluye una evaluación independiente que permita determinar cuánto incidió cada uno de esos factores en el desempeño económico.

Empleo, salarios y consumo: los indicadores que destacó el ministro

Caputo también se refirió a la situación de los trabajadores y al poder adquisitivo de los hogares.

Aseguró que desde diciembre de 2023 el empleo total aumentó en 465.000 puestos de trabajo, aunque reconoció que disminuyó el empleo asalariado y creció el no asalariado.

Asimismo, afirmó que 12 millones de personas salieron de la pobreza y que los ingresos de los trabajadores no asalariados registraron una mejora del 53%. Se trata de cifras mencionadas por el funcionario que requieren contrastarse con las series estadísticas correspondientes.

Respecto del consumo, sostuvo que la estabilidad económica modificó los hábitos de compra. Según su interpretación, la población ya no necesita adelantar gastos para protegerse de una pérdida acelerada del valor del dinero.

Jubilaciones y límites presupuestarios

El ministro reconoció que la recaudación actual no permite incrementar las jubilaciones ni mejorar el bono compensatorio que reciben determinados beneficiarios.

En ese sentido, señaló que el 86% del presupuesto corresponde a jubilaciones, pensiones, asistencia social y salarios estatales.

También comparó la evolución de los haberes previsionales durante la actual administración con el período anterior y afirmó que las jubilaciones recuperaron un 14,5% bajo el Gobierno de Milei.

Qué espera el Gobierno para 2027

De cara al próximo año, Caputo proyectó un superávit comercial de US$30.000 millones y el ingreso de US$15.000 millones vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, descartó una devaluación y sostuvo que el tipo de cambio se encuentra en equilibrio.

El funcionario reiteró que el crecimiento sostenido debe apoyarse en las inversiones, las exportaciones y las reformas estructurales.

Las proyecciones oficiales deberán contrastarse con la evolución de la actividad económica, los ingresos, el empleo formal y el consumo durante los próximos meses.