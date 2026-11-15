Gonzalo Belloso continuará como presidente de Rosario Central hasta 2030

Gonzalo Belloso seguirá al frente de Rosario Central por cuatro años más, tras la presentación de la lista oficialista Raza Canalla sin rivales para las elecciones previstas para el 20 de diciembre.

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La agrupación oficialista presentó su nómina completa el sábado 14 de noviembre ante la comisión electoral del club, que ahora tiene 48 horas para validar a los 31 candidatos y 130 asambleístas. Al no registrarse listas opositoras, Belloso quedó encaminado para iniciar un nuevo mandato hasta 2030.

La lista mantiene a Carolina Cristinziano, Adrián Maglia y Ramiro Colabianchi como vicepresidentes, mientras que Leonardo Arriaga continuará como secretario general y Walter Bühler como tesorero.

Esta continuidad se da luego de que Belloso, el 3 de noviembre, anunciara públicamente que no buscaría la reelección debido a una situación familiar que requería su atención. En ese momento, explicó que el club había sido su prioridad durante su gestión y que debía alejarse para dedicarse a resolver esos asuntos personales.

Sin embargo, el respaldo recibido por parte de dirigentes, futbolistas e hinchas, visible durante el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, fue determinante para que reconsiderara su decisión y aceptara encabezar nuevamente la lista oficialista.

Durante su gestión, Belloso condujo al club en un período marcado por la obtención de títulos como la Copa de la Liga 2023, la Liga 2025 y la Supercopa Internacional. Además, el equipo logró clasificaciones a la Copa Libertadores en 2024, 2026 y 2027.

En materia de infraestructura, su administración impulsó la ampliación del estadio Gigante de Arroyito, incluyendo la construcción de la tercera bandeja. Uno de los desafíos pendientes para la dirigencia será gestionar que el estadio sea sede del Mundial 2030, una iniciativa que comenzó bajo su mandato.

La comisión electoral continuará con el proceso para oficializar la lista y la proclamación de Belloso como presidente para el próximo período.

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