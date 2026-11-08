El papa León XIV llegó a Argentina y Milei lo recibió en Aeroparque

El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. El arribo, informado por Agencia NA, marca el inicio de una visita de casi cuatro días que contempla encuentros institucionales y distintas actividades en el país.

Según la información difundida, el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Pontífice aterrizó a las 16:33. El mandatario nacional aguardó al pie de la aeronave y lo saludó cuando descendió, en el marco de la ceremonia organizada para recibirlo.

Cómo fue la recepción del Papa en Buenos Aires

Mientras los integrantes de la delegación papal completaban el desembarco, el Regimiento de Artillería 1 «Brigadier General Tomás de Iriarte» interpretó el Himno Nacional Argentino y otras piezas musicales previstas para la ocasión.

El encuentro entre el presidente y el Santo Padre incluyó un breve intercambio de palabras, aunque hasta el momento la crónica no precisa el contenido de esa conversación.

Uno de los momentos destacados de la recepción se produjo cuando León XIV se acercó a saludar a varios fieles que aguardaban su llegada. El gesto tuvo lugar después del saludo institucional con Milei.

La visita contempla una serie de actividades oficiales que combinarán encuentros con autoridades nacionales y compromisos propios de la agenda del Pontífice.

La agenda de León XIV y su encuentro con Milei

De acuerdo con el cronograma difundido, una de las primeras actividades previstas para este domingo es un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

Posteriormente, León XIV tiene programado trasladarse a la Casa Rosada, donde se desarrollará la ceremonia oficial de bienvenida.

En ese marco, el presidente Javier Milei y el Papa mantendrían una reunión privada, inicialmente prevista para las 17:50.

El encuentro constituye uno de los principales compromisos institucionales de la jornada. Sin embargo, la información disponible no detalla qué asuntos integrarán la conversación entre ambos.

Una visita de casi cuatro días a la Argentina

La presencia del máximo representante de la Iglesia católica abre una agenda de actividades que se extenderá durante los próximos días.

Para el cierre de la primera jornada también está anunciada una visita al Palacio Libertad, uno de los espacios culturales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, aún resta conocer información oficial sobre el desarrollo de los encuentros y las eventuales declaraciones que puedan realizarse después de las reuniones.

La agenda presidencial y la comunicación institucional del Vaticano serán las principales referencias para conocer los resultados de la visita y los asuntos abordados durante la estadía del Pontífice.