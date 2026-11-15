ANSES actualiza jubilaciones y asignaciones con aumento y bono en diciembre

El domingo 15 de noviembre se informó que las jubilaciones y pensiones gestionadas por ANSES tendrán un aumento del 2,17% en diciembre, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, según datos del INDEC.

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Con esta actualización, la jubilación mínima llegará a $453.804,65. Además, quienes reciben el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024, percibirán un ingreso bruto total de $523.804,66. El incremento también se aplicará a las pensiones y asignaciones familiares.

El bono está destinado a complementar los ingresos de los haberes más bajos y se paga de forma proporcional a quienes cobran un haber superior a la mínima pero inferior al tope establecido. Sin embargo, al no ajustarse junto con la movilidad, el aumento total para quienes dependen de este refuerzo es menor al porcentaje aplicado al haber previsional.

En cuanto al aguinaldo, que se abonará en diciembre, se calcula como el 50% del mejor haber percibido durante el segundo semestre del año. Para los jubilados que cobran la mínima, el medio aguinaldo rondará los $226.902,33, mientras que para quienes perciben el haber máximo alcanzará hasta $1.526.837.

Sumando el aumento, el bono y el aguinaldo, los jubilados con haber mínimo podrían recibir aproximadamente $750.707 en diciembre.

Por otro lado, la actualización también afecta a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la AUH por discapacidad y las asignaciones familiares. Los montos previstos para diciembre son: AUH por hijo menor de 18 años, $163.077,27; AUH por hijo con discapacidad, $530.990,40; Asignación Familiar por Hijo, $81.549,36 para el primer rango de ingresos; y Asignación por Hijo con Discapacidad, $265.507,46.

ANSES abona mensualmente el 80% del monto de la AUH y retiene el 20% restante hasta que se presente la documentación que acredita los controles de salud y la asistencia escolar. Con los valores actualizados, el pago mensual directo será de aproximadamente $130.462 por hijo.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha, lugar y medio de cobro ingresando a la plataforma "mi ANSES".

Este ajuste se enmarca en la política de actualización automática de haberes previsionales para compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares.

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