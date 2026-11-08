Chiarella y Pullaro participaron de un encuentro con el papa León XIV

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participaron de un encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la información difundida sobre la visita del Pontífice a la Argentina.

La actividad reunió a representantes de distintos sectores políticos e institucionales, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Entre las autoridades presentes también se mencionó al presidente Javier Milei.

Tras el encuentro, Chiarella compartió sus impresiones sobre el discurso papal y puso el acento en la necesidad de fortalecer la convivencia democrática, promover acuerdos y orientar la gestión pública hacia las necesidades de la población.

El mensaje del Papa y la valoración de Chiarella

El intendente venadense, quien también ejerce la presidencia de la Unión Cívica Radical según la información publicada, expresó su emoción por haber participado de la actividad.

“Muy emocionado de escuchar al Papa que dejó un mensaje muy claro para la República Argentina, donde el servicio, el amor al prójimo y la unión nacional son la base y los pilares fundamentales para que nuestro país pueda crecer”, manifestó Chiarella.

El dirigente destacó especialmente las referencias al servicio público y a la responsabilidad que tienen quienes ocupan cargos de representación política.

En este marco, sostuvo que el mensaje del Pontífice plantea la necesidad de construir consensos, respetar las diferencias y sostener políticas que contribuyan al desarrollo del país.

Educación, economía y lucha contra el narcotráfico

Otro de los aspectos que Chiarella recuperó del discurso estuvo relacionado con los desafíos sociales y económicos que atraviesa la Argentina.

Según expresó, León XIV hizo referencia a la importancia de la educación, la generación de oportunidades, la lucha contra la corrupción y el combate a las organizaciones criminales.

“Un discurso y una palabra muy actual donde dejó claro que lo importante es la educación, una economía al servicio de la gente, la lucha contra la corrupción, contra las organizaciones criminales, contra el narcotráfico”, señaló el intendente.

Además, destacó la importancia de que las decisiones económicas contemplen el bienestar de las personas y no se limiten exclusivamente a los indicadores financieros.

Una convocatoria con presencia de distintos sectores políticos

La participación de dirigentes de diferentes espacios partidarios fue otro de los elementos destacados de la actividad.

De acuerdo con la publicación, el discurso papal también incluyó reflexiones sobre el respeto a las instituciones democráticas y la responsabilidad de cada generación en la construcción del futuro del país.

En ese contexto, Chiarella valoró la convocatoria como una oportunidad para escuchar un mensaje dirigido al conjunto de la sociedad argentina.

El intendente también hizo referencia al significado personal que tuvo su participación, vinculándolo con sus creencias religiosas.

“Agradecido a Dios por esta oportunidad”, expresó al finalizar sus declaraciones.

La actividad dejó planteados distintos ejes de debate sobre el papel de la dirigencia, la educación y las políticas públicas. Por el momento, la información difundida no precisa si del encuentro surgieron compromisos institucionales o una agenda de trabajo posterior.