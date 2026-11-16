La Universidad de Buenos Aires (UBA) se ubicó entre los organismos más transparentes del Estado argentino durante el primer semestre de 2026, según el Índice de Transparencia del Sector Público Nacional divulgado el lunes 16 de noviembre.

Foto: Redes sociales

El informe fue elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). En él se analizaron 189 organismos públicos, evaluando 20 dimensiones relacionadas con la transparencia activa y proactiva.

La UBA obtuvo un puntaje final de 92,3%, superando ampliamente el promedio general del sector público nacional, que fue de 67,7%. Este resultado posiciona a la universidad 24,6 puntos porcentuales por encima del promedio.

El índice pondera en un 90% la transparencia activa, que se refiere a la publicación completa, actualizada y accesible de información, y en un 10% la transparencia proactiva, que implica la difusión voluntaria de resultados de gestión.

En comparación con otras universidades nacionales, la UBA también se destacó. El promedio de las casas de estudio mejoró de 37,1 puntos en el primer semestre de 2024 a 74,2 puntos en 2026. La UBA superó ese promedio en más de 18 puntos.

Entre los organismos que quedaron por debajo del promedio nacional se encuentran YPF S.A. con 24,3 puntos, la Dirección Nacional de Migraciones con 42,4, Aerolíneas Argentinas con 45,1, la Dirección Nacional de Vialidad con 62,2, el Banco Central de la República Argentina con 62,5 y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con 65,5.

Por otro lado, entidades que superan el promedio general pero no alcanzan el nivel de la UBA incluyen al Ministerio de Justicia (86,7), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (85,4), Educ.ar (80,2), el Ministerio de Relaciones Exteriores (73,9), la Jefatura de Gabinete de Ministros (79,6) y la Secretaría General de la Presidencia (86,6).

Este índice refleja el avance en la publicación y accesibilidad de información pública, un aspecto clave para la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión estatal.

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