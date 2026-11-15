Récord de participación en la maratón del Parque Independencia en Santa Fe

El domingo 15 de noviembre, el Parque Independencia de Santa Fe fue escenario de una maratón que marcó un récord histórico en la cantidad de participantes. La convocatoria superó ampliamente las ediciones anteriores, con corredores de distintas edades y niveles que compitieron en varias distancias.

Foto: Redes sociales

La organización dispuso recorridos para todos los gustos, lo que permitió una amplia participación y diversidad en la competencia. Según indicaron los organizadores, el número total de inscriptos y corredores fue el más alto registrado hasta la fecha en esta prueba, lo que generó sorpresa y satisfacción entre los responsables del evento.

Este crecimiento en la convocatoria refleja el interés creciente por las actividades deportivas en la ciudad y el compromiso de la comunidad con el deporte y la vida saludable. La maratón leprosa se consolida así como una fecha destacada en el calendario deportivo local.

En este marco, se espera que en próximas ediciones se mantenga o incluso supere esta tendencia de participación, fortaleciendo la tradición de la carrera y su impacto en la región.

Notas relacionadas