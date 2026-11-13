Argentina enfrenta a Uruguay: Scaloni define el equipo con varias dudas

La Selección Argentina volverá a presentarse ante su público este viernes 13 de noviembre, cuando enfrente a Uruguay en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y servirá para evaluar variantes de cara a los próximos compromisos.

Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación titular. Las principales incógnitas pasan por la recuperación de Emiliano Martínez, la conformación de la defensa y las alternativas ofensivas ante la ausencia de Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli, las opciones para el arco

Una de las decisiones que deberá tomar el cuerpo técnico está relacionada con el arquero titular.

Emiliano Martínez fue incluido en la convocatoria mientras continúa recuperándose de una fractura de mandíbula sufrida durante octubre. Su presencia dependerá de la evolución física y de la autorización médica.

En caso de que no esté disponible, Gerónimo Rulli aparece como el principal candidato para ocupar el arco argentino.

Una defensa con modificaciones obligadas

La ausencia de Cristian Romero obliga a Scaloni a reorganizar la última línea.

Agustín Giay aparece como alternativa para el lateral derecho, mientras que Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez podrían conformar la dupla central.

Sobre el sector izquierdo, la disputa estaría entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. La elección dependerá de la estructura defensiva que pretenda utilizar el entrenador.

Mac Allister y Enzo Fernández, las referencias del mediocampo

En la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se perfilan como titulares.

La tercera posición todavía no tiene un nombre definido. Exequiel Palacios y Valentín Barco aparecen como las principales alternativas.

Palacios ofrece una opción para la recuperación y circulación de la pelota, mientras que Barco puede aportar características diferentes en la construcción ofensiva.

Julián Álvarez encabezaría el ataque

Sin Lautaro Martínez, Julián Álvarez aparece como la principal referencia ofensiva.

Nicolás Paz también cuenta con posibilidades de integrar el once inicial, con libertad para ubicarse detrás del delantero o desplazarse hacia los costados.

El lugar restante estaría entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni. Ambos ofrecen alternativas para jugar por las bandas y generar situaciones ofensivas.

La ausencia de Lionel Messi también plantea la necesidad de evaluar nuevas asociaciones en el ataque.

La posible formación de Argentina ante Uruguay

AMISTOSO INTERNACIONAL

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE · 20:00 ARGENTINA VS. URUGUAY Posible formación de Argentina Posición Jugadores Arquero Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez Defensores Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina Mediocampistas Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández Delanteros Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni Director técnico Lionel Scaloni Formación probable, no confirmada oficialmente.

El amistoso permitirá observar futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel nacional. La confirmación del equipo dependerá de las últimas evaluaciones físicas y tácticas antes del encuentro.

Espacio sugerido para imagen: Fotografía de Lionel Scaloni durante un entrenamiento de la Selección Argentina.

Espacio sugerido para video: Última práctica de Argentina o declaraciones del entrenador en la previa.