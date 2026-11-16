NBA: Spurs sumó su 12ª victoria y LeBron hizo historia

La NBA cerró el domingo 15 de noviembre con una jornada marcada por los triunfos de San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers, dos equipos que comparten un registro de 12 victorias y dos derrotas en la Conferencia Oeste. Además, LeBron James alcanzó una nueva marca histórica en asistencias y Boston Celtics mantuvo su buen comienzo de temporada.

San Antonio Spurs alcanzó 12 victorias consecutivas

San Antonio Spurs derrotó a Utah Jazz por 110-102 como visitante y consiguió su duodécima victoria consecutiva, la mejor racha del equipo desde la temporada 2015-2016.

El encuentro se mantuvo abierto hasta los últimos minutos. Utah llegó a tomar ventaja durante el último cuarto, pero San Antonio reaccionó con una secuencia ofensiva que le permitió recuperar el control del marcador.

Dylan Harper fue el máximo anotador con 31 puntos, incluidos 18 en el último período. Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 10 rebotes, seis asistencias y cinco tapones.

Con este resultado, los Spurs quedaron con un balance de 12-2, mientras que Utah acumuló su duodécima derrota consecutiva.

Luka Doncic anotó 43 puntos y los Lakers sumaron otro triunfo

Los Angeles Lakers vencieron a Phoenix Suns por 131-123 y alcanzaron su octava victoria consecutiva.

Luka Doncic encabezó la ofensiva con 43 puntos, cinco triples y nueve asistencias. El equipo de Los Ángeles llegó a establecer una diferencia de 31 puntos durante el tercer cuarto, aunque Phoenix reaccionó en el último período.

Los Suns se acercaron a cinco unidades cuando restaba poco más de un minuto, pero los Lakers conservaron la ventaja y cerraron el encuentro a su favor.

Quentin Grimes acompañó a Doncic con 22 puntos. Por Phoenix, Collin Gillespie anotó 26, mientras que Devin Booker terminó con 17.

La victoria dejó a los Lakers con el mismo registro de 12 triunfos y dos derrotas que San Antonio.

LeBron James superó a Jason Kidd y alcanzó otra marca histórica

LeBron James se convirtió en el tercer jugador con más asistencias en la historia de la NBA al alcanzar las 12.092 y superar las 12.091 que había registrado Jason Kidd.

El récord llegó durante la victoria de Philadelphia 76ers por 131-124 ante Indiana Pacers. LeBron finalizó con 15 puntos, 11 asistencias y siete rebotes.

Con esta marca, únicamente John Stockton, con 15.806 asistencias, y Chris Paul, con 12.552, permanecen por delante de James en la clasificación histórica.

El jugador atraviesa su vigesimocuarta temporada en la NBA y continúa ampliando sus registros individuales.

Boston Celtics mantuvo su racha en la Conferencia Este

Boston Celtics derrotó a Dallas Mavericks por 131-94 y sumó su sexta victoria consecutiva.

Jayson Tatum lideró al equipo con 32 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Con este resultado, Boston alcanzó un registro de 11 victorias y dos derrotas.

Por otro lado, New York Knicks venció 112-108 a Toronto Raptors en tiempo suplementario, con 28 puntos de Karl-Anthony Towns y otros 28 de Jalen Brunson.

La jornada también incluyó triunfos de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks y Los Angeles Clippers.

Resultados NBA | Domingo 15 de noviembre de 2026 Partido Resultado San Antonio Spurs vs. Utah Jazz 110-102 Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns 131-123 Philadelphia 76ers vs. Indiana Pacers 131-124 Boston Celtics vs. Dallas Mavericks 131-94 New York Knicks vs. Toronto Raptors 112-108 Houston Rockets vs. Washington Wizards 147-119 Oklahoma City Thunder vs. Sacramento Kings 125-103 Atlanta Hawks vs. Milwaukee Bucks 113-106 Los Angeles Clippers vs. Charlotte Hornets 113-105 Nota: Los marcadores están expresados con el equipo ganador en primer lugar. Resultados correspondientes al domingo 15 de noviembre de 2026.

La continuidad de las rachas de San Antonio y Los Ángeles será uno de los principales puntos de atención en los próximos encuentros. En la Conferencia Este, Boston buscará sostener su posición, mientras que Philadelphia intentará acercarse a los primeros puestos.