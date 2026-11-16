Tobías Ramírez volvió a jugar en River, pero sigue sin lugar

La situación de Tobías Ramírez en River Plate combina dos factores que marcaron su primera temporada en el club: una lesión que interrumpió su adaptación y la competencia por un lugar en la defensa. El zaguero central volvió a tener participación en el amistoso frente a Gimnasia de La Plata, disputado en el estadio Monumental, aunque continúa sin sumar minutos oficiales desde abril.

El defensor llegó al Millonario en marzo de 2026, como primer refuerzo del ciclo de Eduardo Coudet. River adquirió el 80% de su pase a Argentinos Juniors por 3,5 millones de dólares, con la intención de incorporar una alternativa joven para la última línea.

Ramírez contaba con más de 43 encuentros en Primera División con Argentinos Juniors y antecedentes en selecciones juveniles argentinas. Sin embargo, su incorporación todavía no logró traducirse en continuidad dentro del primer equipo.

Una lesión que condicionó su primera temporada

El único partido oficial que disputó con River fue en la victoria por 2-0 frente a Racing, correspondiente al Torneo Apertura. En aquella oportunidad jugó 45 minutos.

Posteriormente, una lesión meniscal en la rodilla derecha lo dejó fuera de competencia durante el cierre del primer semestre y afectó su preparación para la segunda parte del año.

En agosto comenzó a recuperar ritmo futbolístico con la Reserva, aunque las molestias en la zona lesionada dificultaron su continuidad en los entrenamientos.

La recuperación demandó varios meses y retrasó sus posibilidades de competir por un puesto en el plantel profesional.

Por qué Tobías Ramírez todavía no juega en River

Con el problema físico superado, el principal obstáculo para Ramírez pasó a ser la competencia interna.

Nicolás Otamendi ocupa un lugar central en la defensa, mientras que Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero también aparecen entre las alternativas para integrar la última línea.

Ramírez se desempeña habitualmente como marcador central derecho, una posición en la que debe competir directamente con Otamendi.

De acuerdo con la información difundida sobre su situación, el defensor todavía se encuentra por detrás de sus compañeros en la consideración futbolística. No obstante, no se conoce una explicación pública del cuerpo técnico que confirme esa evaluación.

El amistoso ante Gimnasia y una nueva oportunidad

Durante el encuentro de preparación disputado en el Monumental, Ramírez integró la defensa del equipo suplente junto a Lucas Martínez Quarta.

Ese conjunto empató 1-1 y el partido le permitió al juvenil volver a sumar minutos frente a un rival de Primera División.

Su participación representa un paso en la recuperación del ritmo competitivo, después de varios meses con escasa actividad.

Qué puede pasar con Tobías Ramírez en 2027

Con pocos compromisos por delante en el calendario de River, las posibilidades de que Ramírez vuelva a disputar un partido oficial antes del cierre de 2026 aparecen reducidas.

De todas maneras, no existe una confirmación sobre su exclusión de las próximas convocatorias.

El próximo objetivo será completar la pretemporada de 2027 en condiciones físicas normales, algo que no pudo conseguir durante el receso invernal.

River deberá definir qué lugar ocupará el defensor en la planificación del próximo año, especialmente considerando la inversión realizada para incorporarlo y la cantidad de futbolistas disponibles en su posición.

Por ahora, Ramírez continúa trabajando para recuperar terreno y buscar la continuidad que no pudo conseguir durante su primera temporada en Núñez.