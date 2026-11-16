Godoy Cruz volvió a Primera tras renovar gran parte de su plantel

Godoy Cruz logró regresar a la Primera División del fútbol argentino después de una temporada de reconstrucción deportiva. El conjunto mendocino se consagró campeón de la Primera Nacional 2026 tras superar a Tristán Suárez en la final y consiguió el ascenso exactamente 365 días después de haber perdido la categoría.

El regreso estuvo acompañado por una modificación importante en la estructura del plantel. Después del descenso de 2025, que puso fin a 17 temporadas consecutivas en la máxima división, la institución afrontó la salida de 16 futbolistas y sumó incorporaciones que terminaron teniendo participación directa en la campaña.

Sin embargo, el proceso también incluyó un cambio de entrenador, nuevas bajas durante el campeonato y refuerzos que llegaron a mitad de año para fortalecer al equipo.

Las 16 salidas que marcaron el comienzo de la reconstrucción

La pérdida de la categoría provocó una reestructuración del plantel profesional. Entre los futbolistas que dejaron Godoy Cruz estuvieron los arqueros Franco Pétroli y Rodrigo Saracho.

También se marcharon Juan Escobar, Federico Rasmussen, Andrés Meli, Maxi González, Gonzalo Abrego, Nicolás Fernández, Pol Fernández, Walter Montoya, Santino Andino, Bastian Yáñez, Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Luca Martínez Dupuy y Daniel Barrea.

Dos de las salidas fueron especialmente significativas por su participación en el equipo anterior.

Santino Andino, que había despertado el interés de River Plate, continuó su carrera en Panathinaikos de Grecia. Por su parte, Agustín Auzmendi pasó a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Estas bajas obligaron a modificar diferentes sectores del equipo, desde el arco hasta la delantera.

Los refuerzos que llegaron para disputar la Primera Nacional

La dirigencia incorporó futbolistas con el objetivo de conformar un plantel competitivo para afrontar el campeonato de ascenso.

Entre los primeros refuerzos estuvieron Juan Strumia, Esteban Burgos, Federico Milo, Francisco Gerometta, Gastón Gil Romero, Martín Pino y Axel Rodríguez.

Además, regresaron dos jugadores con pasado en la institución: Juan Andrada y Nahuel Brunet.

Con el transcurso de las fechas, varias incorporaciones se consolidaron dentro del equipo titular.

Martín Pino terminó siendo uno de los protagonistas de la campaña al convertir 21 goles en el torneo. Axel Rodríguez también aportó en ataque, con ocho conquistas, incluida una en la definición frente a Tristán Suárez.

Esteban Burgos, por su parte, convirtió el penal que abrió el marcador en la final.

El cambio de entrenador que modificó el rumbo

El comienzo del campeonato no respondió a las expectativas deportivas. Durante las primeras 12 fechas, Godoy Cruz consiguió solamente tres victorias bajo la conducción de Mariano Toedtli.

En mayo, el entrenador dejó su cargo y la dirigencia decidió contratar a Pablo de Muner.

El nuevo cuerpo técnico asumió con el campeonato en marcha y comenzó un proceso de reorganización futbolística que permitió mejorar los resultados.

La recuperación se produjo en un contexto que también presentó dificultades. Durante el mercado de pases de mitad de año, el club perdió a Mateo Mendoza, cedido a Argentinos Juniors, y a Tomás Pozzo, quien continuó su carrera en Defensor Sporting de Uruguay.

Ambos habían tenido participación habitual en el equipo.

Las incorporaciones de mitad de año fueron determinantes

En el segundo mercado de pases, Godoy Cruz volvió a intervenir para completar el plantel.

Llegaron Benjamín Schamine, Felipe Cairús y Rodrigo Fernández, quienes consiguieron un lugar entre los titulares. También se incorporó Fabricio Oviedo como alternativa para el sector ofensivo.

Otra de las decisiones fue el regreso del defensor paraguayo Diego Viera, que ya había jugado en el club entre 2015 y 2019.

Su incorporación aportó experiencia a la última línea durante el tramo decisivo del campeonato.

Con el nuevo cuerpo técnico y los refuerzos integrados, Godoy Cruz ganó 14 de sus últimos 20 partidos. Esa campaña le permitió alcanzar el primer puesto de su zona recién en la última fecha.

Los números que explican el regreso a Primera 16 Jugadores que salieron tras el descenso 21 Goles de Martín Pino 14 de 20 Victorias en el tramo final 365 Días entre descenso y ascenso

Un ascenso que devuelve a Mendoza a la máxima categoría

Godoy Cruz llegó a la definición de la Primera Nacional después de una recuperación que le permitió terminar como líder de su zona.

En la final frente a Tristán Suárez, los goles de Esteban Burgos y Axel Rodríguez formaron parte de la victoria que aseguró el título y el ascenso.

De esta manera, el club mendocino completó su regreso a Primera División apenas un año después del descenso.

La temporada 2027 encontrará al Tomba nuevamente en la máxima categoría, con el desafío de sostener su lugar y definir la continuidad de los futbolistas que participaron en la campaña.

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