Bilibili Gaming derrotó a Gen.G y conquistó Worlds 2026

Bilibili Gaming (BLG) se consagró campeón de Worlds 2026, el Campeonato Mundial de League of Legends, tras superar por 3-1 a Gen.G en una final disputada el sábado 14 de noviembre. El representante chino comenzó en desventaja, pero consiguió ganar tres mapas consecutivos para quedarse con el título.

La definición enfrentó a dos organizaciones del competitivo internacional de League of Legends y tuvo diferentes momentos de dominio. Gen.G tomó la iniciativa en el comienzo, aunque BLG logró modificar el desarrollo de la serie mediante cambios estratégicos y una mayor efectividad en los enfrentamientos decisivos.

Gen.G comenzó mejor, pero Bilibili Gaming reaccionó

El conjunto surcoreano se adjudicó el primer mapa después de aprovechar errores de su rival y establecer una ventaja que le permitió ponerse 1-0.

Sin embargo, Bilibili Gaming encontró una respuesta en el segundo enfrentamiento. En una partida que superó los 50 minutos, señalada como la más extensa del torneo, el equipo chino consiguió igualar el marcador y recuperar terreno en la final.

Ese resultado modificó el desarrollo de la serie y dejó abierta la definición.

La elección de Taliyah marcó el tercer mapa

Uno de los momentos destacados llegó en la tercera partida, cuando BLG sorprendió con la elección de Taliyah en la posición de ADC, una alternativa poco habitual para ese rol.

La composición permitió al conjunto chino aprovechar las habilidades de control y coordinar sus movimientos en los enfrentamientos grupales.

Gen.G no consiguió neutralizar esa estrategia y Bilibili Gaming pasó al frente por 2-1, quedando a una victoria del campeonato.

Knight y On fueron determinantes en la definición

El cuarto mapa comenzó con una mejor actuación de Gen.G en la zona inferior del escenario. El equipo surcoreano intentó aprovechar esa ventaja para forzar una quinta partida, pero BLG consiguió equilibrar el desarrollo.

En ese contexto, On tuvo intervenciones importantes utilizando a Neeko, mientras que Knight fue protagonista con Twisted Fate.

La coordinación del conjunto chino terminó inclinando el enfrentamiento y permitió cerrar la serie por 3-1, sin necesidad de disputar un quinto mapa.

Bilibili Gaming levantó la Copa del Invocador

Con esta victoria, Bilibili Gaming alcanzó el título mundial de League of Legends y sumó una consagración a su trayectoria internacional.

El campeonato también tuvo un significado particular para Knight, quien logró imponerse junto a su equipo frente a Gen.G, que contó con Chovy entre sus principales referentes.

Para la organización surcoreana, la derrota significó quedarse nuevamente sin el título mundial, pese a haber comenzado la final con una victoria.

Por su parte, BLG cerró el torneo con la Copa del Invocador y confirmó su capacidad para revertir una serie que había comenzado favorable a su adversario.