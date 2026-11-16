Ricardo Gareca podría dirigir a Peñarol si gana Freddy García

El futuro de Ricardo Gareca podría estar nuevamente ligado al fútbol de clubes. Después de su salida de la selección de Chile, el entrenador argentino aparece como una de las alternativas para hacerse cargo de Peñarol de Montevideo, aunque su llegada dependerá de lo que ocurra en las próximas elecciones institucionales.

Freddy García, candidato a presidente por la lista 1414, confirmó que mantuvo conversaciones con el exentrenador de Vélez y de la selección peruana. El dirigente aseguró que existe un entendimiento para avanzar con su contratación en caso de imponerse en los comicios previstos para el 12 de diciembre de 2026.

Por el momento, no se anunció la firma de un contrato ni se conocieron detalles sobre la duración del posible vínculo.

Freddy García confirmó las conversaciones con Gareca

El candidato presidencial utilizó sus redes sociales para presentar al entrenador argentino como una de las principales figuras de su proyecto deportivo.

"Un entrenador de trayectoria internacional, experiencia y jerarquía para liderar nuestro plantel. Es tiempo de pensar en grande", expresó García.

La propuesta forma parte de la campaña electoral del dirigente, quien deberá competir con otros cinco postulantes por la presidencia de Peñarol.

En este marco, la eventual contratación de Gareca está condicionada al resultado de las elecciones. Una victoria de García permitiría avanzar con las negociaciones, aunque todavía quedarían pendientes los aspectos contractuales y la confirmación del propio entrenador.

El último paso de Gareca por la selección de Chile

La experiencia más reciente del técnico argentino fue al frente de Chile, selección a la que llegó en enero de 2024 con el objetivo de disputar la Copa América y conseguir la clasificación al Mundial 2026.

Sin embargo, los resultados no acompañaron el proceso. Durante los 17 encuentros consignados en el balance de su gestión, el equipo registró cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Una de las decisiones que generó cuestionamientos fue la ausencia inicial de Arturo Vidal en las convocatorias. A esa situación se sumaron las dificultades futbolísticas que atravesó el seleccionado durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Anteriormente, Gareca había desarrollado una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, con su ciclo en Vélez Sarsfield y su trabajo al frente de Perú entre sus principales antecedentes.

Peñarol espera las elecciones mientras continúa el campeonato

Mientras se desarrolla la campaña institucional, Peñarol mantiene sus compromisos en la Primera División uruguaya.

Al momento de difundirse la propuesta de García, el conjunto aurinegro ocupaba el cuarto puesto del campeonato, con 22 puntos en 13 partidos, producto de seis victorias, cinco empates y dos derrotas.

Su calendario contemplaba un enfrentamiento ante Defensor Sporting el domingo 15 de noviembre, correspondiente a la fecha 14 del torneo local.

Por otro lado, la definición institucional tendrá un impacto directo en la planificación deportiva para la próxima temporada. La elección del entrenador será una de las decisiones que deberá afrontar la futura conducción.

El 12 de diciembre será determinante

La posibilidad de que Ricardo Gareca asuma en Peñarol continuará abierta durante las próximas semanas.

El resultado de los comicios definirá si Freddy García queda en condiciones de concretar la propuesta que presentó durante su campaña.

Hasta entonces, la llegada del entrenador argentino permanece como una posibilidad y no como una contratación confirmada.