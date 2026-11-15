Central afronta playoffs sin un defensor titular tras expulsión

El domingo 15 de noviembre, Central perdió la chance de quedar primero en la tabla anual y ahora deberá definir su clasificación a través de los playoffs. El entrenador, Almirón, no podrá contar con un defensor titular que fue expulsado tras una patada durante el último partido.

Foto: Redes sociales

La expulsión del jugador afecta la formación defensiva del equipo para los próximos encuentros decisivos. Aún no se confirmó quién ocupará su lugar ni quién será el arquero titular en esta instancia.

Central buscará superar esta dificultad para mantener sus aspiraciones en el torneo, que ahora dependen exclusivamente de su rendimiento en los playoffs. La definición de los cruces y las fechas de los partidos serán clave para el futuro del equipo en la competencia.

Notas relacionadas