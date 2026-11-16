Primera Nacional: resultados y cruces de cuartos del Reducido 2026

El Reducido de la Primera Nacional 2026 completó su primera jornada eliminatoria, con seis partidos finalizados y uno suspendido. La competencia otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027 y ya tiene definidos tres cruces de cuartos de final, mientras que el cuarto depende de una resolución pendiente.

A los equipos que superaron la primera ronda se suma Tristán Suárez, que perdió la final por el primer ascenso frente a Godoy Cruz y tendrá una nueva oportunidad de llegar a la máxima categoría.

Los resultados de los octavos de final

La jornada dejó la eliminación de Ferro, que cayó 1-0 como local frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Fabricio Rojas convirtió el único gol del encuentro disputado en Caballito y aseguró la clasificación del conjunto salteño.

Atlanta empató 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires y avanzó gracias a la ventaja deportiva obtenida por su mejor ubicación en la fase regular. Una situación similar se produjo con Deportivo Morón, que igualó 1-1 frente a Colegiales y consiguió su clasificación.

Por su parte, Ciudad Bolívar venció 2-1 a Temperley como visitante. El conjunto local se había adelantado mediante Gabriel Hauche, pero la visita revirtió el marcador y se quedó con el pase a cuartos.

PRIMERA NACIONAL 2026 · OCTAVOS DE FINAL Partido Resultado Ferro – Gimnasia y Tiro 0-1 Atlanta – Estudiantes (BA) 1-1 Temperley – Ciudad Bolívar 1-2 Colón – Midland 1-0 Deportivo Madryn – Deportivo Maipú 3-1* Gimnasia (J) – Almirante Brown 2-0 Deportivo Morón – Colegiales 1-1 * Deportivo Madryn–Deportivo Maipú fue suspendido con ese marcador. No constituye un resultado definitivo.

Colón ganó en Santa Fe y avanzó a cuartos

Colón dio un paso más en su objetivo de regresar a Primera División. En el estadio Brigadier General Estanislao López, el conjunto santafesino derrotó 1-0 a Midland con un gol de Federico Rasmussen sobre el cierre del primer tiempo.

El Sabalero contaba con ventaja deportiva y podía avanzar con un empate, pero consiguió imponerse en el marcador y asegurar su clasificación sin depender de ese beneficio reglamentario.

Su próximo rival será Deportivo Morón, que eliminó a Colegiales. El enfrentamiento reunirá a dos equipos que buscan obtener el segundo ascenso de la temporada.

Deportivo Madryn y Maipú: una suspensión que mantiene abierta la clasificación

Uno de los episodios de la jornada ocurrió en Puerto Madryn. El equipo local vencía 3-1 a Deportivo Maipú cuando el partido fue interrumpido luego de que un artefacto de estruendo impactara cerca del arquero visitante, Nahuel Galardi.

La suspensión impidió completar el encuentro y dejó pendiente la definición de la serie.

En este marco, la clasificación de Deportivo Madryn no debe considerarse definitiva hasta que exista una resolución de la autoridad competente. La información disponible tampoco permite establecer qué sanciones podrían aplicarse.

PRIMERA NACIONAL 2026 · CUARTOS DE FINAL Equipo 1 VS. Equipo 2 Tristán Suárez (1) VS. Gimnasia y Tiro (8) Atlanta (2) VS. Ciudad Bolívar (7) Deportivo Morón (3) VS. Colón (6) Deportivo Madryn (4)* VS. Gimnasia de Jujuy (5) * Cruce sujeto a la resolución del encuentro suspendido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú. Los números indican el ordenamiento informado para esta fase.

Cómo sigue la lucha por el segundo ascenso

Los cuartos de final reunirán a ocho equipos, considerando provisoriamente la clasificación de Deportivo Madryn. La siguiente etapa será determinante para reducir la cantidad de aspirantes al ascenso.

Además, resta conocer la programación oficial de los encuentros, sus horarios y la resolución disciplinaria del partido suspendido en Puerto Madryn.

Para Colón, el próximo compromiso será frente a Deportivo Morón, en una serie que marcará la continuidad de su camino hacia la Liga Profesional 2027.