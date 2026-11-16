Nelson Pugliese ganó las elecciones en Vélez y será presidente hasta 2030

Vélez Sarsfield definió a sus nuevas autoridades tras una jornada electoral que marcó un récord de participación. Nelson Pugliese, representante de la agrupación Legado Velezano, fue elegido presidente del club y conducirá la institución hasta diciembre de 2030.

Los comicios se desarrollaron el domingo 15 de noviembre y contaron con la participación de 9.769 socios, una cantidad que superó ampliamente los 7.665 votantes registrados en las elecciones de 2023.

La lista encabezada por Pugliese obtuvo alrededor del 40% de los sufragios, de acuerdo con los datos provisorios difundidos durante el recuento. Al momento de conocerse su victoria, todavía restaba completar el escrutinio definitivo.

Una nueva conducción con continuidad institucional

Pugliese no es ajeno a la administración del club. Hasta estas elecciones se desempeñaba como vicepresidente tercero de la Comisión Directiva encabezada por Fabián Berlanga.

La nueva estructura dirigencial tendrá a Gastón Aimaro como vicepresidente primero y Eduardo Rado como vicepresidente segundo, mientras que Berlanga continuará vinculado a la conducción institucional desde la vicepresidencia tercera.

De esta manera, el resultado electoral representa una continuidad de parte del actual equipo de gestión, aunque con una nueva distribución de responsabilidades.

Cómo se conformó la alianza ganadora

Legado Velezano reunió a cinco espacios internos de la institución: Agrupación V Azulada, Agrupación José Amalfitani, Unidad Velezana, Siempre por Vélez y Evolución Fortinera.

Esta coalición consiguió imponerse sobre las otras tres propuestas que participaron de los comicios: ADN Azul y Blanco, Cruzada Renovadora y Círculo El Fortín.

La conformación de la alianza permitió reunir distintos sectores dirigenciales detrás de una candidatura común para el próximo período institucional.

Récord de participación de los socios

Uno de los datos centrales de la elección fue el crecimiento de la participación respecto del proceso anterior.

Participación electoral en Vélez Comparación de votos emitidos en 2023 y 2026 2023 7.665 2026 9.769 Cifras de votos emitidos informadas para cada elección. +2.104 votantes En 2026 votaron 2.104 socios más que en 2023, un incremento aproximado del 27,4%.

La concurrencia reflejó una mayor participación de los socios en la elección de autoridades, en una jornada que definió el rumbo administrativo y deportivo de la institución para los próximos cuatro años.

Los desafíos de la nueva gestión

Con el resultado electoral definido, Pugliese deberá encabezar la transición hacia el nuevo período de gobierno, establecer las prioridades de su administración y coordinar el trabajo de la Comisión Directiva.

Entre las áreas que estarán bajo su responsabilidad figuran la administración económica, la infraestructura institucional, las divisiones inferiores y la planificación deportiva del fútbol profesional.

La publicación del escrutinio definitivo permitirá conocer la distribución exacta de los votos entre las cuatro listas participantes.